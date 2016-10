Main-Taunus-Kreis: „Haushalt ausgeglichen, Kommunen entlastet“

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 14:47 Uhr

Etatentwurf 2017: Weniger Aufwand für Flüchtlingsunterkünfte – Altschulden getilgt

„Die Haushaltslage des Kreises entwickelt sich weiter positiv“: So fasst Landrat Michael Cyriax den Entwurf zum Etatplan für 2017 zusammen, der er im Kreisausschuss vorgestellt hat. Die Situation habe sich besonders wegen höherer Steuereinnahmen bei den Kommunen verbessert. Zudem würden weniger Flüchtlinge erwartet. Die Herausforderungen bei der Integration blieben; aber gleichzeitig könne der Kreis die Kommunen mit einer niedrigeren Umlage entlasten.

„Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt“, so Cyriax. Den Angaben zufolge schließt der Haushalt mit einem Plus von 7000 Euro ab. „Das ist quasi eine schwarze Null“, erläutert Cyriax. Kreisumlage und Schulumlage – also den Beitrag, den die Kommunen an den Kreis für seine Leistungen entrichten – könnten im Gegenzug von aktuell 52,2 auf 50,6 Prozent gesenkt werden. „Das sind erfreuliche Entlastungen für unsere Städte und Gemeinden“, so Cyriax. Damit kehre der Kreis bei der Umlage etwa auf das Niveau der Jahre 2010/11 zurück.

Eine Nettoneuverschuldung werde es nicht geben – der Kreis werde höher tilgen, als er an neuen Krediten aufnehme.

Bei der Entwicklung spielten nicht nur höhere Steuereinnahmen der Kommunen eine Rolle, sondern der Kreis müsse auch wegen der Flüchtlinge weniger ausgeben als geplant. Angesichts des ungehemmten Zuzugs im Jahr 2015 habe der Kreis damals 189 zusätzliche Stellen in der Kreisverwaltung und der Volkshochschule eingeplant. Da aber wegen deutlich gesunkener Flüchtlingszahlen weniger Personal gebraucht werde, sei ein Viertel dieser Stellen nicht mehr nötig. Gleichwohl seien die Herausforderungen für den Kreis groß – „sei es durch die nötige Integrationsarbeit, sei es durch steigende Sozialkosten für anerkannte Asylbewerber.“

Zudem seien die meisten Investitionen in Gemeinschaftsunterkünfte gestemmt. Während im vergangenen Jahr 35,5 Millionen Euro aufgewendet werden mussten, sind für das kommende Jahr nur noch 4 Millionen Euro eingeplant.

Bei einem Gesamt-Haushaltsvolumen von 413,3 Millionen Euro plane der Kreis Investitionen von 20,9 Millionen Euro. Darunter seien auch weiterhin Schulbauvorhaben; so würden in die Erweiterung der Regenbogenschule Hattersheim im kommenden Jahr 2,5 Millionen Euro investiert, für Arbeiten an der Main-Taunus-Schule Hofheim seien 1,2 Millionen Euro vorgesehen und an der Weinbergschule Hochheim 1 Million.

Dennoch müsse der Kreis auf strenge Haushaltsdisziplin setzen, um für schwierige Zeiten gewappnet zu sein.

Quelle: Main-Taunus-Kreis – Büro der Kreisorgane