Main-Taunus-Kreis: Mit Tempo 2000 durch den MTK

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:04 Uhr

Neuer Videoclip „MTK rasant“ zeigt Kreisrundfahrt in drei Minuten

Schneller als die Polizei erlaubt: Mit einer rasanten Kamerafahrt führt ein neuer Videoclip die Zuschauer durch den Main-Taunus-Kreis. Wie Landrat Michael Cyriax mitteilt, folgt der Film „MTK rasant“ in zwei Teilen zu jeweils drei Minuten einer Route durch sämtliche Kommunen. Der Clip wurde mit einer Kamera auf einem Autodach gedreht und dann am Computer auf fast 20-fache Geschwindigkeit gebracht. Er ist im Internet auf der Videoplattform YouTube abrufbar.

„Der Film macht den Main-Taunus-Kreis auf ungewohnte Art im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar“, so Cyriax. „Er bietet Besuchern oder potenziellen Zuzüglern einen kompakten Überblick über die Vielfalt des Kreises.“

In Echtzeit dauert die Fahrt rund zwei Stunden. Per Zeitraffer wurde eine Fahrt über die Autobahn 66 von Wallau nach Hattersheim dann zu einer Jagd mit 2000 Kilometern pro Stunde, also Überschallgeschwindigkeit. Mit Tempo 1000 geht es dann durch die Ortskerne – „aber nur virtuell“, unterstreicht Cyriax.

Wie der Landrat erläutert, wurde der Film in einer einzigen Kamerafahrt gedreht. Der Kreis habe ihn dann aber „mit Rücksicht auf die Gesundheit der Zuschauer“ in zwei Teile gebracht: „Beim Blick auf den Bildschirm kann einem angesichts des Tempos leicht schwindelig werden. Ein robuster Magen ist da hilfreich.“

Der erste Teil führt von Hofheim über Flörsheim und Hochheim nach Hattersheim und Kriftel bis zur Stadtgrenze von Eppstein. Der zweite Teil dann von Eppstein über Kelkheim, Liederbach, Bad Soden, Schwalbach, Eschborn und Sulzbach zurück nach Hofheim.

Produziert wurde der Clip von der Firma „pregondo“, die schon diverse Clips für den MTK hergestellt hat – zuletzt einen Beitrag über den Katastrophenschutz.

Der erste Teil von „MTK rasant“ ist bereits online, der zweite folgt in den kommenden Tagen. Abrufbar sind beide auf dem YouTube-Kanal des Kreises (Suchbegriff „Main-Taunus-Kreis“ im Suchfeld).

Quelle: Main-Taunus-Kreis – Büro der Kreisorgane