Main-Taunus-Kreis: Mitmachen bei Zumba und Blindenfußball

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:15 Uhr

Inklusiver Sporterlebnistag am 8. Oktober in Hofheim-Marxheim

Am Samstag, 8. Oktober, gibt es auf dem Schulgelände der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und in der Turnhalle der Heiligenstockschule in Hofheim-Marxheim einen „Sporterlebnistag Inklusion“. Unter dem Motto „Fit und gesund – alle(s) inklusive“ können von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten aktiv an einem Bewegungsangebot teilnehmen und sich über inklusive Sportangebote informieren. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Michael Cyriax.

Beim Sporterlebnistag können Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung in verschiedenen Workshops Zumba tanzen, beim „Drums alive“ für Trommelwirbel sorgen oder auf einem riesigen Luftkissen, einem sogenannten „Airtramp“, hüpfen. In der Turnhalle der Heiligenstockschule darf sich jeder an der Kletterwand oder beim Blindenfußball versuchen. Bei einem Zirkeltraining kann man mit den Fitnessbällen der Firma Togu sein Gleichgewicht trainieren. Beim Forum „Inklusion im Sport“ können sich zwischen 11 und 13 Uhr insbesondere Vereinsvertreter und Lehrer über die Aufnahme inklusiver Sportangebote ins Vereinsleben oder in den Schulunterricht informieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Essen und Getränke werden angeboten. Der Erlös geht an die Fördervereine der beiden Schulen. An den Schulen (Königsberger Weg 31, 65719 Hofheim-Marxheim) sind die Parkmöglichkeiten begrenzt. Deshalb steht der Mitarbeiter-Parkplatz des Main-Taunus-Kreises „Drachenwiese“ an der Frankfurter Straße zur Verfügung. Er ist ausgeschildert.

Der Sporterlebnistag wird vom Deutschen Gymnastikbund in Kooperation mit dem Kreisbehindertenbeirat und dem Sportkreis Main-Taunus veranstaltet. Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsführung des Kreisbehindertenbeirats unter der Telefonnummer 06192 / 201-2442 oder per E-Mail an behindertenbeirat@mtk.org.

Quelle: Main-Taunus-Kreis / Pressestelle