Main-Taunus-Kreis: Nele Neuhaus-Stiftung aus Kelkheim ist Stiftung des Monats August 2016

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 14:42 Uhr

Der Sprecher der Hessischen Landesregierung, Staatssekretär Michael Bußer, hat die Nele Neuhaus-Stiftung aus Kelkheim als Stiftung des Monats August 2016 ausgezeichnet. „Die Bestsellerautorin Nele Neuhaus unterstützt mit ihrer Stiftung in vorbildlicher Weise die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen, denn die gesprochene und geschriebene Sprache ist der Schlüssel zu Chancengleichheit und Teilhabe in unserer Gesellschaft“, sagte der Regierungssprecher heute bei der Urkundenübergabe im Kreishaus in Hofheim.

Seit der Gründung 2011 unterstützt die Stiftung unterschiedliche Projekte in der Taunus-Region, die die Lese- und Schreibfähigkeiten junger Menschen fördern. Ziel ist es, jungen Menschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift näherzubringen, damit sie spätestens bei der Vergabe von Studien-, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wegen ihrer mangelnden Kenntnisse nicht benachteiligt sind. „Als erfolgreiche Schriftstellerin setzt sich Nele Neuhaus für Kinder und Jugendliche ein, begeistert sie fürs Lesen und Schreiben und macht sie damit auch fit für Schule und Beruf. In ihren Werken, deren Handlungsorte oftmals im Taunus liegen, schafft sie darüber hinaus einen Heimatbezug, der einen niederschwelligen Einstieg in die Welt der Bücher schafft“, führte Michael Bußer aus. Wichtig sei der Stiftungsgründerin Nele Neuhaus immer auch die Kooperation mit anderen Institutionen und Organisationen in der Region, um so weitere Synergieeffekte zu erzielen und zur Verbesserung der Schreib- und Lesefähigkeiten junger Menschen beizutragen.

Hintergrund: Durch die Auslobung der „Stiftung des Monats“ werden vom Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier besonders engagierte Stiftungen und ihre Projekte präsentiert, die den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen als Anregung für ähnliches ehrenamtliches Engagement vorgestellt werden. Auf diese Weise sollen weitere Impulse für die Entwicklung der Stiftungslandschaft in Hessen erfolgen.

Die Stiftungen des Monats werden auf den Internetseiten www.stiftung-hessen.de des hessischen Stiftungsportals vorgestellt. Mit der Würdigung ist ein Anerkennungsbetrag von 500 Euro verbunden, der – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – dem Stiftungskapital zufließen soll. Er ist symbolischer Ausdruck der Wertschätzung des Einsatzes der Stiftenden und ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Hessen kann ihre Bewerbung auf den Internetseiten des Hessischen Stiftungsportals unter www.stiftung-hessen.de einreichen.

Quelle: Main-Taunus-Kreis / Pressestelle