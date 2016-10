Main-Taunus-Kreis: Neue Unterkunft für Asylbewerber in Schwalbach

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:45 Uhr

Die Flüchtlingsunterkunft im Westring in Schwalbach hat einen baugleichen Anbau erhalten. Dort werden ab dem 31. Oktober 39 Personen einziehen, die bislang im Atrium untergebracht waren. Das doppelstöckige Gebäude ist in Modulbauweise errichtet worden und wird vor allem Familien aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak beherbergen. „Der Standort ist gut geeignet“, so Kreisbeigeordneter Johannes Baron. „Mehrere Kindergärten, die Friedrich-Ebert-Schule und auch eine Moschee sind problemlos zu Fuß zu erreichen.“

Schwalbachs Bürgermeisterin Christiane Augsburger meint: „Die improvisierte und beengte Unterbringung von Flüchtlingen im Atrium-Gebäude konnte nur eine vorübergehende Lösung sein. Mit dem Umzug in den neuen Anbau der Gemeinschaftsunterkunft am Westring wird sich die Situation für die Familien verbessern.“

Nach Angaben von Baron hatte sich der Bezugstermin verzögert, weil es Komplikationen mit dem Rohrleitungssystem gab. Das mit der Fachplanung beauftragte Ingenieurbüro habe seine Planung fehlerhaft mit der RWE-Fernwärme abgestimmt, die Fehler jedoch im Zuge der Mängelbeseitigung behoben.

Im November wird in Schwalbach außerdem die Unterkunft „Am Erlenborn“ bezugsfertig sein. Dann werden knapp 40 weitere Flüchtlinge nach Schwalbach ziehen. Damit wird die Kommune ihre Aufnahmeverpflichtung erfüllt haben. Derzeit sind in Schwalbach 172 Flüchtlinge untergebracht; insgesamt sind es im MTK 2800.

Quelle: Main-Taunus-Kreis – Büro der Kreisorgane