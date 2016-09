Main-Taunus-Kreis: Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Pressemeldung vom 20. September 2016, 14:30 Uhr

Am Donnerstag, dem 29. September 2016 um 17.00 Uhr, findet im Raum Hofheim des Landratsamtes in Hofheim am Taunus, Am Kreishaus 1-5, die nächste (3.) Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der XVIII. Wahlperiode statt. Zugang über den Innenhof. Die Sitzung ist öffentlich. In bestimmten Angelegenheiten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Tagesordnung:

Protokolle der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses vom 23.06. und 14.07.2016 1. Anerkennung des Familienzentrums Mamma mia e. V. als Träger der freien Jugendhilfe 2. Vorstellung des Jugendbildungswerks; Schwerpunkt: Kinder- und Jugendmedienfestival „Flimmer“ 3. Fragen und Anregungen zum Jahresbericht des Amtes für Jugend, Schulen und Kultur 4. Wahl der Mitglieder und stellv. Mitglieder der Fachausschüsse „Allgemeine Förderung der Jugendhilfe“ bzw. „Jugendhilfeplanung und -entwicklung“ 5. Bericht der Verwaltung zu aktuellen Themen 6. Verabschiedung und Würdigung des langjährigen stellvertretenden Jugendhilfeausschussvorsitzenden Ottmar Vorländer sowie des langjährigen Jugendamtsleiters Thilo Schobes 7. Verschiedenes

Quelle: Main-Taunus-Kreis / Pressestelle