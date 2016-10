Main-Taunus-Kreis: „Werbung für den Top-Standort MTK“

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:29 Uhr

Der Main-Taunus-Kreis präsentiert sich von heute an auf der Expo Real in München, der größten Immobilienmesse Europas. Wie Landrat Michael Cyriax mitteilt, hat der Main-Taunus-Kreis eine eigene Stele am Stand der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain. Auch Vertreter von Kommunen aus dem Main-Taunus-Kreis sind vertreten. „Wir nutzen diese Gelegenheit, um mit unserer Top-Lage zu werben und den Wirtschaftsstandort MTK weiter voranzubringen“, fasste Cyriax im Gespräch mit Gästen am Stand zusammen.

Ein wichtiges Thema am gut besuchten Stand ist nach Angaben von Cyriax der Wohnungsbau. Für diese Herausforderung habe der Kreis kürzlich extra eine Stabsstelle eingerichtet. In erster Linie aber seien die Kommunen aufgefordert, den Wohnungsbau mit Baurecht und Baugesellschaften voranzubringen.

Die Expo Real gibt es seit fast 20 Jahren. Im laufenden Jahr rechnen die Veranstalter an den drei Besuchertagen mit rund 40.000 Teilnehmern aus mehr als 70 Ländern.

Quelle: Main-Taunus-Kreis – Büro der Kreisorgane