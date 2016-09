Marburg-Biedenkopf: „Auf den Spuren des Biers“

Pressemeldung vom 26. September 2016, 15:26 Uhr

Aufgrund des großen Interesses bietet die vhs des Landkreises auch in diesem Semester zwei Stadtführungen durch Marburg „auf den Spuren des Biers“ an. Die Kursleitenden Erich Weber und Dr. Ilina Fach führen an Orte, die in der Geschichte Marburgs eng mit der Bierherstellung und dem Biergenuss verknüpft sind. Unterstützt von vielfältigem Bildmaterial wird dabei deutlich, welche zentrale Bedeutung die Herstellung und der Konsum von Bier in kultureller, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht für die Stadt hatten. Informationen zur Kulturgeschichte des Biers und seiner Herstellung verbinden sich mit der Marburger Lokalgeschichte.

Die Führungen finden statt am Freitag, den 7.10.16 (Schwerpunkt: Orte entlang der Lahn) sowie am Freitag, den 4.11.16 (Schwerpunkt: die Marburger Oberstadt), jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils fünf Euro. Im Anschluss an die Führungen besteht die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Bierverkostung in einem traditionsreichen Haus in Marburg.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist die vorherige Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle Marburg Land (06421 405-6710) oder online unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf / Presse- und Kulturarbeit