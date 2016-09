Marburg-Biedenkopf: Aufgrund einer internen Veranstaltung ist die Kreisverwaltung samt Außenstellen am 22. September nur in Notfällen zu erreichen

Pressemeldung vom 20. September 2016, 12:32 Uhr

Am Donnerstag, dem 22. September 2016 ist die Kreisverwaltung samt ihrer Außenstellen aufgrund einer internen Veranstaltung nur sehr eingeschränkt zu erreichen. In dringenden Fällen können lediglich Notdienste in der Servicezeit von 8:00 bis 14:00 Uhr über die Zentrale (06421 405-0) sichergestellt werden.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf / Presse- und Kulturarbeit