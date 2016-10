Marburg-Biedenkopf: Handwerkszeug für die Vereinsarbeit

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:20 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf einen Kurs zum Protokollieren für Vereine an. Der Kurs findet am Dienstag, 22. November 2016, von 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr in der Grundschule in Cölbe statt. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Die Teilnehmenden erhalten dabei Tipps und Tricks zum Verfassen eines gelungenen und formal korrekten Protokolls. Außerdem vermittelt der Kurs die richtige Protokollsprache und den Umgang mit direkter und indirekter Rede. Auch der Umgang mit Einwänden gegen Protokolle wird erörtert.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle in Biedenkopf, Telefon: 06461 79-3140 oder -3141, E-Mail: schmidtv@marburg-biedenkopf.de oder im Internet unterwww.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf