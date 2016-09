Marburg-Biedenkopf: „Herbst-Labor im Chemikum“

Pressemeldung vom 26. September 2016, 15:21 Uhr

Die vhs des Landkreises Marburg-Biedenkopf setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Chemikum Marburg auch in diesem Semester fort. Am Freitag, den 7.10.2016, findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr der erste gemeinsame Workshop unter dem Titel „Herbstlabor im Chemikum“ statt. Er richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahre.

Gemeinsam werden herbstliche Phänomene mit spannenden Experimenten zum Selbermachen unter die Lupe genommen! Als Besonderheit gestaltet jede teilnehmende Person ein Windlicht zum Mitnehmen (keine Mehrkosten!).

Der Treffpunkt ist circa zehn Minuten vor Beginn im Foyer des Chemikums, Bahnhofstraße 7A in Marburg. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 6,50 Euro (Familienkarte 24 Euro) und wird vor Ort bar kassiert. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung bis zum 4.10.2016 bei der vhs-Geschäftsstelle Marburg Land (06421 405-6710) oder online unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de gebeten.

Weitere vhs-Angebote im Chemikum in diesem Semester: Fr., 4.11.16, 15 bis 17 Uhr: „Krimilabor“ im Chemikum: Sherlock Holmes kann einpacken! (für Kinder ab neun Jahre mit und ohne Begleitung Erwachsener) Fr., 2.12.16 und Fr., 9.12.16, jeweils von 15 bis 17 Uhr: „Chemie unterm Weihnachtsbaum“ (für Familien mit Kindern ab fünf Jahre) Sa., 21.01.17, 15 bis 17 Uhr: Ran an den Bunsenbrenner! Experimentieren für Erwachsene! Die Gebühren betragen für alle Angebote jeweils 6,50 Euro pro Person. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf / Presse- und Kulturarbeit