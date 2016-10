Marburg-Biedenkopf: Kurs der Volkshochschule: Bauen und gestalten mit Konzept

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:19 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet einen Kurs an, der einen Einblick in die Welt des Gestaltens, Renovierens und Bauens eröffnen soll. Der Kurs beginnt am Montag, 31. Oktober 2016, dauert von 18:00 Uhr bis bis 21:00 Uhr und findet an vier Terminen im Werkraum der Grundschule Cölbe statt. Die Kosten betragen 46,40 Euro (ermäßigt 32 Euro).

Wenn ein Bau- oder Umgestaltungsprojekt geplant ist, bedarf es eines schlüssigen Konzeptes. Doch wie geht man diese Überlegungen an, welche Schritte sind zu beachten? Die Teilnehmenden werden anhand praktischer Beispiele angeleitet, ihre eigenen Ideen zum fertigen Konzept auszuarbeiten. Der Kurs behandelt außerdem besonders relevante Themen vertiefend. Die Teilnehmenden können diese bei der Anmeldung angeben.

Informationen und Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle in Biedenkopf, Telefon: 06461 79-3140 oder -3141, E-Mail: schmidtv@marburg-biedenkopf.de oder im Internet unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf