Marburg-Biedenkopf: Kurs der Volkshochschule: Einführung in das Arbeiten am Computer

Pressemeldung vom 18. Januar 2017, 16:31 Uhr

Einen praxisorientierten Kurs zum effektiven Arbeiten am Computer bietet die Volshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf an. Das Angebot richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger und Personen mit leichten Vorkenntnissen.

Die Teilnehmenden lernen dabei Textdokumente ansprechend zu formatieren, zu speichern und sie wieder zu finden, Tabellen zu erstellen oder Grafiken einzufügen. Sie üben sich in der Bildbearbeitung und erstellen eine Präsentation. Am Ende des Seminars erhalten sie noch Tipps für einen sicheren Umgang mit dem Internet.

Der Kurs findet von Montag, 13. März 2017, bis Freitag, 17. März 2017, täglich von 8:00 Uhr bis etwa 15:30 Uhr in Marburg, Hermann-Jacobsohn-Weg 1, EDV-Raum, statt. Die Teilnahme und kostet 160 Euro. Beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration ist diese Veranstaltung als Bildungsurlaub beantragt.

Information und Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle in Biedenkopf, Telefon: 06461 79-3140, www.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf