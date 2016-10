Marburg-Biedenkopf: Kurs gibt Einblicke in die Buchhaltung für Vereine

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:19 Uhr

Die Einführung in die Buchhaltung für Vereine ist das Thema eines Kurses, den die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur anbietet. Der Kurs richtet sich an Vorstandsmitglieder und Kassierer von Vereinen. Er findet am Samstag, 19. November 2016, von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der vhs-Geschäftsstelle in Biedenkopf statt. Die Teilnahme kostet 8 Euro.

Die Teilnehmenden bekommen Informationen zur allgemeinen Buchführung in Vereinen, zur Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben und zum Umgang mit der Umsatzsteuer. Weitere Inhalte sind der Umgang mit Spendenquittungen sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle in Biedenkopf, Telefon: 06461/79-3140 oder -3141, E-Mail: schmidtv@marburg-biedenkopf.de oder im Internet unter www.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf