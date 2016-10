Marburg-Biedenkopf: Mobile Schadstoffsammlung in Rauschenberg und Wetter

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:39 Uhr

Am Dienstag, 18.10.2016, findet die Sonderabfall-Kleinmengensammlung in der Stadt Rauschenberg statt. An diesem Tag können Sonderabfälle aus privaten Haushaltungen und dem Kleingewerbe in der Zeit von 15:30 bis 17:30 Uhr am Schadstoffmobil am gewohnten Standort auf dem Parkplatz am Freibad abgegeben werden.

Am Samstag, 22.10.2016, wird die Schadstoffsammlung in der Stadt Wetter durchgeführt. Die Sonderabfälle können hier in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr am Sammelfahrzeug auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Schulstraße angeliefert werden.

Die jeweiligen Anlieferungen verursachen keine zusätzlichen Kosten, die Abfälle müssen jedoch persönlich am Sammelfahrzeug abgegeben werden.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf / Presse- und Kulturarbeit