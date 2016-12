Marburg-Biedenkopf: Termine für Sonderabfall-Kleinmengensammlung stehen fest

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:47 Uhr

Reste von Farben und Lacken, Lösungsmitteln, Pflanzen- und Holzschutzmitteln, aber auch Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien und ähnliche Abfälle gehören nicht in die Restmülltonne. Für die fachgerechte und umweltverträgliche Entsorgung derartiger Haushaltschemikalien und schadstoffbelasteter Abfälle organisiert die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF) eine mobile Sonderabfall-Kleinmengensammlung. Jetzt stehen die Sammeltermine und die jeweiligen Standorte des Schadstoffmobils im Landkreis für das Jahr 2017 fest:

Die monatliche Einsammlung des Sonderabfalls findet schwerpunktmäßig an Samstagen jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr an folgenden Standorten statt: – an jedem ersten Samstag im Monat vor dem Landratsamt in Marburg-Cappel, – an jedem zweiten Samstag in Stadtallendorf am Bauhof in der Niederrheinischen Str. 26b – an jedem dritten Samstag in Biedenkopf am Bauhof, Mühlweg 18. An den jeweils vierten Samstagen im Monat befindet sich das Schadstoffmobil abwechselnd in den Städten Wetter, Gladenbach und Kirchhain. In den Gemeinden Steffenberg, Wohratal und Ebsdorfergrund sowie in der Stadt Rauschenberg werden Sammeltermine während der Woche, jeweils dienstags in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr angeboten.

An der mobilen Schadstoffsammlung können grundsätzlich alle privaten Haushaltungen teilnehmen. Kleingewerbebetriebe und Dienstleistungsunternehmen können jedoch nur dann teilnehmen, wenn pro Jahr im Betrieb nicht mehr als insgesamt 500 Kilogramm Sonderabfälle anfallen. Bei Abgabe der schadstoffhaltigen und belasteten Abfälle fallen keine zusätzlichen Kosten an. Diese sind bereits in den Gebühren für die Abfallentsorgung enthalten. Die Sonderabfälle müssen persönlich am Sammelfahrzeug abgegeben werden müssen und die maximale Abgabemenge pro Anlieferer und Sammeltag ist auf 100 Kilogramm beziehungsweise 100 Liter begrenzt. Die Abgabe ist ausschließlich an den im Terminplan genannten Tagen zu den jeweiligen Standzeiten des Schadstoffmobils möglich.

Als Ansprechpartner für Fragen zu Sonderabfällen im Allgemeinen und zu den Einsammlungsmodalitäten der Sonderabfall-Kleinmengensammlung stehen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda zur Verfügung, Telefon: 06421 94899-12

Sammeltermine der Sonderabfall-Kleinmengensammlung im Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Jahr 2017

Januar 2017 Februar 2017 Sa. 07.01.17 Marburg Sa. 04.02.17 Marburg Sa. 14.01.17 Stadtallendorf Sa. 11.02.17 Stadtallendorf Sa. 21.01.17 Biedenkopf Sa. 18.02.17 Biedenkopf Sa. 25.02.17 Gladenbach

März 2017 April 2017 Sa. 04.03.17 Marburg Sa. 01.04.17 Marburg Sa. 11.03.17 Stadtallendorf Sa. 08.04.17 Stadtallendorf Sa. 18.03.17 Biedenkopf Sa. 22.04.17 Kirchhain Sa. 25.03.17 Wetter

Mai 2017 Juni 2017 Sa. 06.05.17 Marburg Sa. 03.06.17 Marburg Sa. 13.05.17 Stadtallendorf Sa. 10.06.17 Stadtallendorf Sa. 20.05.17 Biedenkopf Sa. 17.06.17 Biedenkopf Sa. 27.05.17 Gladenbach

Juli 2017 August 2017 Sa. 01.07.17 Marburg Sa. 05.08.17 Marburg Sa. 08.07.17 Stadtallendorf Sa. 12.08.17 Stadtallendorf Sa. 15.07.17 Biedenkopf Sa. 19.08.17 Biedenkopf Sa. 22.07.17 Wetter Sa. 26.08.17 Kirchhain

September 2017 Oktober 2017 Sa. 02.09.17 Marburg Sa. 07.10.17 Marburg Sa. 09.09.17 Stadtallendorf Sa. 14.10.17 Stadtallendorf Sa. 16.09.17 Biedenkopf Sa. 21.10.17 Biedenkopf Sa. 23.09.17 Gladenbach Sa. 28.10.17 Wetter

November 2017 Dezember 2017 Sa. 04.11.17 Marburg Sa. 02.12.17 Marburg Sa. 11.11.17 Stadtallendorf Sa. 09.12.17 Stadtallendorf Sa. 18.11.17 Biedenkopf Sa. 16.12.17 Biedenkopf Sa. 25.11.17 Kirchhain

Die Sammlungen in Marburg, Stadtallendorf, Biedenkopf, Gladenbach, Kirchhain und Wetter finden jeweils samstags in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

Weitere Termine: Wohratal: Di. 14.03.17, Di. 12.09.17 Steffenberg: Di. 21.03.17, Di. 19.09.17 Ebsdorfergrund: Di. 11.04.17, Di. 10.10.17 Rauschenberg: Di. 25.04.17, Di. 17.10.17 Rauschenberg

In den Gemeinden Steffenberg, Wohratal und Ebsdorfergrund sowie der Stadt Rauschenberg werden die Sammlungen jeweils dienstags in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr durchgeführt

Sammelstandorte:

Marburg: Parkplatz Landratsamt (Marburg-Cappel) Stadtallendorf: Bauhof Niederrheinische Str. 26b Biedenkopf: Bauhof Mühlweg 18 Gladenbach: Parkplatz am „Haus des Gastes“ Wetter: Parkplatz Stadthalle, Schulstraße Kirchhain: Festplatz Steffenberg: Parkplatz am Freibad, Ortsteil Niedereisenhausen Wohratal: Parkplatz Bürgerhaus, Ortsteil Wohra Ebsdorfergrund: Festplatz am Sembergsweg, Ortsteil Dreihausen Rauschenberg: Parkplatz am Freibad

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf