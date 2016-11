Marburg-Biedenkopf: Vereine und Gruppen aus dem Kreis können wieder am Festzug teilnehmen

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:55 Uhr

Der kommende Hessentag wird vom 9. bis 18. Juni 2017 in Rüsselsheim stattfinden. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet insgesamt fünf Vereinen und Gruppen aus dem Kreis die Möglichkeit, am Hessentags-Festzug teilzunehmen. Der Festzug findet am Sonntag, 18. Juni 2017, unter dem Motto „WIR Hessen“ statt. Anmeldeschluss beim Landkreis ist der 15. Februar 2017.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterstützt die teilnehmenden Vereine und Gruppen mit einem Zuschuss in Höhe von jeweils 300 Euro. Zudem gibt es noch eine finanzielle Zuwendung von der Hessischen Staatskanzlei.

„Es wäre schön, wenn sich unser Landkreis mit seinen vielfältigen Gruppen und Vereinen beim Hessentags-Festzug in Rüsselsheim abwechslungsreich präsentiert“, so Landrätin Kirsten Fründt.

Weitere Informationen und auch die Anmeldung sind möglich über den Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Fachbereich Büro der Landrätin, Fachdienst Presse- und Kulturarbeit, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg, Telefon: 06421 405-1228, E-Mail-Adresse: kultur@marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf