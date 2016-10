Marburg-Biedenkopf: Volkshochschule bietet Wanderung zum Donnerberg

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:18 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) Marburg-Biedenkopf bietet eine geführte heimatkundliche Wanderung zum wenig bekannten Donnerberg bei Friebertshausen an. Wanderlustige Interessierte können am Sonntag, 23. Oktober 2016, von 13:30 Uhr bis 17:30 mit Wanderführer Wolfgang Döhler zahlreiche Informationen zu Geschichte, Landschaft und Kultur erfahren.

Start und Zielpunkt ist die Wolfskapelle bei Gladenbach-Friebertshausen. Die Kapelle liegt rund 150 Meter vom Ort entfernt an der Wegbiegung, wo die Straße von Frohnhausen und Rüchenbach her kommend in Richtung Friebertshausen führt. Die Wanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Ein angenehmes, gemächliches Wandertempo mit nur leichten Anstiegen macht diese Wanderung auch für Senioren interessant. Die Teilnahme kostet acht Euro. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es bei der Volkshochschule Marburg-Land unter der Telefonnummer 06421 405 6710.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf