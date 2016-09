Pressemeldung vom 30. September 2016, 11:39 Uhr

Ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis und ein besonderes Musikereignis erwartet die Besucher der vierzehnten langen Nacht der Livemusik mit einem vielfältigen und umfangreichen Angebot. Los geht es am Samstag, 12. November um 19 Uhr mit „Dentler und Dziallas“ mit Klassiker der Rock-, Pop- und Bluesgeschichte im Biergarten des Grünen Baum mit wohlig warmen Feuertonnen und lecker Gegrilltem; auch als Treffpunkt zum Verabreden ideal.

Mit zwei perfekt harmonierenden Stimmen, Akustikgitarre, E-Gitarre, Bluesharp und jeder Menge guter Laune ausgerüstet, präsentiert das Duo ein abwechslungsreiches Programm zwischen Simon & Garfunkel, Deep Purple, C.C.R., den Eagles, Cat Stevens u.v.a.m.

Im Cafe Atelier tritt um 20 Uhr die Gruppe „Stero Coffee“mit Pop, Lounge, Jazz und House auf. Das Duo Stereo Coffee hat sich den moderaten, wohlklingenden Tönen verschrieben und bieten immergrüne Pop und Lounge Klassiker mit hintergründiger Schönheit und vordergründigem Charme. Die Stimmen von Kulturpreisträgerin Ena Roth und Gitarrist Michael Baum gehen nebenwirkungsfrei unter die Haut. Weitere 12 Band spielen an diesem Abend in verschiedenen Lokalitäten in der Innenstadt.

… und so funktioniert’s Einmal gezahlt – überall live dabei. Der Eintritt beträgt einmalig 15 Euro. Dafür gibt’s ein Eintrittsbändchen und freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Bändchen sind ab 19 Uhr in den Lokalen erhältlich. So kann sich jeder Gast – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen grooven.

Karten im Vorverkauf gibt es ermäßigt für nur 12 € vom 12. Oktober bis 11. November bei nachfolgenden Verkaufsstellen ohne Vorverkaufsgebühr:

– in allen beteiligten Lokalen – in der RMV-Mobilitätszentrale am Bahnhof in Michelstadt (Hulster Str. 2) – bei Expert-Stommel – bei der Sparkasse Odenwaldkreis: in Erbach (M.-Luther-Str. 53-55 und Werner-von-Siemens-Str. 19), in Michelstadt (Bahnhofstr. 32), Stockheim (Erbacherstr. 52), Beerfelden (Am Metzkeil 3), Bad König (Frankfurter Str. 12), Reichelsheim (Darmstädter Str. 10), Höchst (Aschaffenburgerstr. 6) Oder Sie lassen sich Ihr Ticket bequem und kostengünstig nach Hause schicken. Karten zur Bestellung gibt es auch auf der Festivalhomepage – unter www.nightgroove.de

Gutschein Nach dem Festival gibt es gegen Abgabe des Eintrittsarmbändchens bei Expert-Stommel in Michelstadt ab einem Einkaufswert von 50 Euro einen Nachlass von 5 Euro. Also Bändchen aufheben und bis zum 30.11.2016 bei Expert-Stommel in Michelstadt einlösen.

Early-Bird-Aktion

In den Geschäftsstellen der Sparkasse Odenwaldkreis gibt es fu¨r frühentschlossene Groover die Karten noch günstiger. Alle Nightgroove-Gäste, die sich ihre Karten bis zum Freitag, den 28. Oktober bei der Sparkasse sichern, erhalten pro Karte einen Nachlass von zwei Euro und zahlen so nur 10 Euro pro Karte.

Feiern, Schlummern & gut Frühstücken können Nightgroove Gäste mit dem Arrangement unseres Partners City Hotel Mark Michelstadt. Fu¨r 54 Euro (EZ) oder zu zweit im Doppelzimmer fu¨r 79 Euro lässt es sich komfortabel übernachten. Im Preis eingeschlossen ist neben einem reichhaltigen Frühstück ein Glas Sekt und natürlich ein Ticket fu¨r den Nightgroove. Reservierungen unter Tel.: 06061-70040.

