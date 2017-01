Nidda: Das Münchner Gitarrentrio

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 10:39 Uhr

Am Sonntag, dem 29. Januar 2017, setzt das Münchner Gitarrentrio die Reihe „Nidda in Concert – Fülle des Klangs“ fort. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Parksaal Bad Salzhausen.

Alexander Leidolph, Thomas Etschmann und Mikhail Antropov, jeder eine Klasse für sich an der Gitarre, formierten sich 2008 zum Münchner Gitarrentrio und gastierten seitdem bei zahlreichen renommierten Konzertreihen und Festivals.

Ihre Gastspiele führten sie u.a. in die Philharmonie von St. Petersburg (inkl. eines Konzertmitschnitts durch das Staatliche Fernsehen) und zu den Konzertreihen „Les Rencontres Guitarre de Bulle“ (Schweiz), „Recital Gitarre International“ in Nürnberg Mehrfach waren sie zu Gast beim „Internationalen Gitarrenfestival“ in Kühlungsborn,

dem Musikfestival „Musikfestwochen Donau-Oberschwaben“, den Sythener Gitarrentagen, dem Münchner Gasteig, den Ismaninger, Fürther und Marburger Schlosskonzerten, im Festsaal des Klosters Seeon, der Münchner Residenz, den hochkarätigen Weilburger Schlosskonzerten und den Klosterkonzerten Maulbronn.

Leidolph, Etschmann und Antropov präsentieren virtuose Gitarrenmusik im Wandel der Zeiten. Das facettenreiche Programm des Trios ist eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Bearbeitungen bekannter Werke, wie Bizets „Carmen Suite“, Vivaldis „D-Dur Konzert“, Tschaikowskys „Blumenwalzer“, Faurés „Pavane“ oder Musikstücke von Albéniz und Granados, werden ergänzt durch Originalkompositionen von Gragnani, Pujól, Bellinati, Roux und Etschmann.

Das Münchner Gitarrentrio verwandelt eine zarte Liebe in lodernde Leidenschaft und verschafft intensive Momente musikalischen Hochgefühls. Im Spiel verschmelzen die drei Instrumente zu einem harmonischen Gespräch und kreieren dabei neue Klangwelten auf allerhöchstem Niveau. In der Presse wird das außergewöhnliche Ensemble zurecht als „Extraklasse“ und „Schwergewicht des Genres“ gefeiert, seine Performance als „perfekte Harmonie, herrliche Dialoge“ mit „beeindruckendem Einfühlungsvermögen und Intensität im Spiel“ beschrieben („Der Neue Tag Weiden“, „Saarbrückener Zeitung“, „Münchner Merkur“).

Publikum und Kritiker sind gleichermaßen begeistert von der Möglichkeit, in dieser ausgefallenen Besetzung die klangliche Intimität einer einzelnen Gitarre zur „Klangfülle eines ganzen Orchesters“ zu erweitern („Münchner Merkur“).

Karten im Vorverkauf gibt es zu 15,- Euro bei der Evangelischen Kirchengemeinde Nidda, der VR Bank Main-Kinzig und allen anderen Vorverkaufsstellen. Ticketpreise und alle weiteren Informationen unter www.stadtkirche-nidda.de oder www.nidda.de

Mehr Infos: www.munich-guitartrio.com

Quelle: Stadt Nidda