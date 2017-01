Odenwaldkreis: Abenteuerliche Reise im Kinderfilmtreff

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:41 Uhr

Im Februar begeben sich im Kinderfilmtreff drei Kinder mit Pferd und Affe auf eine abenteuerliche Reise. Dabei machen sich die Darstellerinnen und Darsteller die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und alle Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahre sind eingeladen, es ihnen gleich zu tun.

Der sechste von acht Odenwälder Kinderfilmtreffs der aktuellen Saison wird in der Zeit von Samstag, 4. Februar, bis Samstag, 18. Februar 2017, an verschiedenen Orten im Kreisgebiet zu sehen sein. Die Veranstaltungen werden von der Kinder- und Jugendförderung des Odenwaldkreises in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Städten und Gemeinden angeboten. Je nach örtlichen Bedingungen kann es außer dem jeweiligen Film zusätzliche Angebote geben.

Der Odenwälder Kinderfilmtreff mach an folgenden Orten Station (Filmdauer ca. 90 Minuten):

Samstag, 04.02., ab 15:00 Uhr im Bürgersaal in Rothenberg; Montag, 06.02., ab 14:30 Uhr in der Grundschule in Beerfelden; Mittwoch, 08.02., ab 15:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Michelstadt; Donnerstag, 09.02., ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Brombachtal-Kirchbrombach; Freitag, 10.02., ab 15:00 Uhr in der alten Schule in Brensbach/ Nieder-Kainsbach; Montag, 13.02., ab 16:00 Uhr im Jugendraum in Fränkisch-Crumbach; Dienstag, 14.02., ab 15:00 Uhr in der Grundschule von Michelstadt-Vielbrunn; Donnerstag, 16.02., ab 16:30 Uhr im Pfarrer-Josef-Klein-Saal in Lützelbach-Seckmauern; Freitag, 17.02., ab 15:00 Uhr im Jugendzentrum von Breuberg/Rai-Breitenbach; Samstag, 18.02., ab 16:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Michelstadt/Weiten-Gesäß.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kinder- und Jugendförderung unter Telefon 06062 70-3911.

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis