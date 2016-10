Odenwaldkreis: Arbeitslosenquote im Odenwaldkreis sinkt auf 5,3 Prozent

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:12 Uhr

Rückgang vor allem im Bereich der jungen Erwachsenen

Nach Monaten des Anstiegs kann für Deutschland im September dank der Herbstbelebung wieder eine Reduzierung der Zahl der Arbeitslosen gemeldet werden. Die Arbeitslosenquote sinkt im Bund und in Hessen sowie auch in Südhessen jeweils um 0,2 Prozent. In Südhessen bewegt sich die Quote zwischen 3,6 Prozent an der Bergstraße und 6,3 Prozent im Kreis Groß-Gerau. Die Arbeitslosenquote im Odenwaldkreis sinkt im September auf 5,3 Prozent. Damit liegt der Kreis weiterhin im Mittelfeld.

Im September sind im Odenwaldkreis insgesamt 2.755 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Rückgang um 29 Menschen im Vergleich zum Vormonat. Im letzten Jahr lag die Zahl mit 2.809 gemeldeten Personen noch deutlich höher. Betrachtet man die beiden Rechtskreise nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) II und III, so entfallen 1.817 auf das SGB II (15 weniger als im August) und 938 auf das SGB III (14 weniger als im August). Die Arbeitslosenquote verteilt sich auf 3,5 Prozent im SGB II und 1,8 Prozent im SGB III.

Nahezu unverändert ist die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Frauen. Im September waren es 1.383 (SGB II 936 / SGB III 447) und somit eine Frau weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Veränderung deutlicher, damals waren 1.422 arbeitslos gemeldete Frauen registriert. Auch bei der Zahl der arbeitslosen Mitbürger ohne deutschen Pass wurde nur eine Veränderung um eine Person erfasst: Im August waren 856, im September 855 gemeldet.

Ein leichter Zuwachs wurde bei den älteren Arbeitslosen ab 50 Jahren verzeichnet: 1.013 im September im Vergleich zu 977 im August. Verteilt man die aktuelle Anzahl auf die beiden Rechtskreise, so entfallen 621 auf das SGB II und 392 auf das SGB III.

Ein deutlicher Rückgang ist hingegen bei den jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren zu erkennen. Ihre Anzahl reduzierte sich von 419 um 57 auf 362 (Vorjahresmonat 355).

Die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) nahm auf 3.383 registrierte Personen im Vergleich zum Vormonat (3.368) um 15 zu. Der Wert liegt über dem des Vorjahresmonats (3.292). Die Unterbeschäftigungsquote bleibt jedoch konstant auf 6,5 Prozent und liegt damit nur um 0,2 Prozent über dem Wert aus September 2015. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung betrug 81,4 Prozent (Vorjahr 85,3).

Im Odenwaldkreis waren für September 548 freie Arbeitsstellen am ersten Arbeitsmarkt gemeldet. Das ist ein Rückgang um 45 Stellen im Vergleich zum Vormonat. Sie verteilen sich auf den ersten drei Plätzen auf die Bereiche Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (208), gefolgt von Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (11) sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (105).

Das Kommunale Job-Center (KJC) hat nach aktueller Berechnung insgesamt 2.775 Bedarfsgemeinschaften (BG) betreut. Das entspricht einer geringen Veränderung um zwei BGs im Vergleich zum August und einem deutlichen Rückgang um 113 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die BGs umfassen aktuell 5.907 Personen (Vormonat 5.865). Darunter befinden sich 2.963 Frauen und 1.467 Kinder unter 15 Jahren mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Der Anteil der ausländischen Mitbürger liegt aktuell bei 36,2 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Odenwälder Bürgerinnen und Bürger, die bei der Agentur für Arbeit in Erbach gemeldet sind, ist im September um 14 auf 938 Personen gesunken (Vorjahresmonat 802). Die sonst saisonal übliche positive Entwicklung im September aufgrund des Schul- und Ausbildungsbeginns ist in diesem Jahr im Bereich der Agentur für Arbeit Erbach kaum zu spüren.

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis