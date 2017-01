Odenwaldkreis: Bewerbungen für den Kultursommer Südhessen bis zum 27. Januar einreichen

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 11:19 Uhr

Der Kultursommer Südhessen (KUSS) startet in diesem Jahr am 17. Juni und endet am 17. September 2017. Veranstalter, die in dieser Zeit Kulturprojekte planen und sich am (KUSS) beteiligen wollen, können noch bis einschließlich Freitag, 27. Januar 2017, ihre Bewerbungen einreichen. Interessierte finden die Bewerbungsunterlagen im Internet unter www.kultursommer-suedhessen.de. Erstmal ist in diesem Jahr über die Homepage auch eine vereinfachte Online-Bewerbung möglich.

Auch die Künstlerinnen und Künstler, die an den „Tagen des offenen Ateliers“ (16. und 17. September 2017) teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 27. Januar 2017 anmelden. Interessierte Kunstschaffende können wahlweise an einem oder auch an beiden Tagen ihr Atelier für Kunstinteressierte öffnen. Die Anmeldung ist ebenfalls zum ersten Mal direkt über die Homepage des Kultursommers möglich.

Ansprechpartnerin für Projekte im Odenwaldkreis ist Ute Naas vom Kulturmanagement des Odenwaldkreises (Mitglied im Arbeitskreis des KUSS). Sie ist unter Telefon 06062 70-217 oder per E-Mail an u.naas@odenwaldkreis.de zu erreichen.

Nähere Informationen gibt es auch bei der Geschäftsstelle des Kultursommers Südhessen unter Telefon 06151 124396 oder per E-Mail an kuss@rpda.hessen.de

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis