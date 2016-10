Odenwaldkreis: Ehrenamtliche Arbeit im Wert von umgerechnet über 310.000 Euro

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:41 Uhr

Landrat Frank Matiaske übergibt an zwei Abenden 129 E-Cards an Odenwälder Bürgerinnen und Bürger

Um der großen Anzahl ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger aus dem Odenwaldkreis gerecht zu werden, organisierte die Ehrenamtsagentur und Servicestelle Sport gleich zwei Ehrenamtskartenverleihungen hintereinander. So übergab Landrat Frank Matiaske am Montag, 10., und Dienstag, 11. Oktober 2016, insgesamt 129 E-Cards. Matiaske bedankte sich dementsprechend für ehrenamtliche Arbeit im Wert von umgerechnet über 310.000 Euro, da für den Erhalt der Karte mindestens fünf Stunden ehrenamtlicher Einsatz pro Woche Pflicht sind. Diese verrechnet mit dem Mindestlohn ergibt eine Summe, die der Staat gar nicht aufbringen könnte, um die vielfältige Arbeit der Engagierten zu bezahlen.

Veranstaltungsort war der Hof Herrenberg in Brombachtal, auf dem gleich drei Vereine aktiv sind: Das Seminarzentrum, der Reitverein und der Verein BodenKultur. Alle drei präsentierten in kurzen Präsentationen und einem Rundgang ihre Arbeit auf dem Gelände und sorgten für eine Verköstigung mit indischem Essen. Für die musikalische Umrahmung sorgten am ersten Abend die gemischten Chöre des MGV Kirchbrombach und des MGV Zell sowie am zweiten die Blaskapelle Langenbrombach bevor jeweils Landrat Frank Matiaske das Wort ergriff: „Das Vereinswesen und auch das Ehrenamt sind eine typisch deutsche Tradition, auf die wir stolz sein können. Ihr aller Einsatz kommt der Gesellschaft in unterschiedlichen Formen zu Gute. Sie retten Leben, fördern sportliche Talente, unterstützen Flüchtlinge oder psychisch Kranke und tragen zu einer lebendigen Kulturlandschaft sowie zum Naturschutz bei. Und diese Liste ist noch lange nicht vollständig. Ich danke Ihnen allen für Ihr uneigennütziges Engagement.“ Anschließend überreichte er jedem Ehrenamtlichen seine E-Card und einen Gutschein, gesponsert von der Odenwald-Therme.

Die passenden Schlussworte fand Markus Fabian von der Ehrenamtsagentur. Er wies auf die über 100 Vergünstigungen allein im Odenwaldkreis hin und zeigte anhand eines fiktiven Tagesablaufs auf, wie unterschiedlich die Angebote sind.

Folgende Odenwälder Bürgerinnen und Bürger wurden für ehrenamtliches Engagement mit der E-Card ausgezeichnet:

Vom Kreisfußballausschuss: Achim Wolf, Franz-Peter Kalliwoda, Andreas Rückert, Jörg Lauermann, Holger Besler, Dominik Old und Jürgen Fornoff (alle Höchst), Philipp Karg, Günther Wytopil, Michaela Eckhardt, Judith Eckert, Jürgen Brun, Martina Saul, Joachim Kolb, Klaus Jung, Markus Tschepke, Silvino und Arlindo Rodrigues, Bernd Eckert, Joachim von Dreden, Rita Stützer, Horst Daum, Karin und Thomas Hübner, Jörg Köbler, Georg Schadt und Stefan Raitz (alle Breuberg), Oliver Wolf, Tassilo Schindler, Thorsten Karl, Michael Hartmann, Jürgen Reichel, Manfred Wagner, Jürgen Schäfer, Jens Billinger, Ulrich Wagner, Ullrich Raitz, Kornelia und Lothar Längle, Marion Rinnert, Rosi Lege, Harald Hillerich, Armin Rinnert, Michael Walther, Jan Serba, Hubert Grünewald, Anika Schübert, Waltraud Voigt, Margret Berndgen, Mario Schnellbacher, Thomas Orth, Jürgen Eigl und Dieter Amend (alle Lützelbach), Gerd Brechenser und Birgit Johe

(beide Rothenberg), Edgar Ihrig (Mossautal), Tobias Luft (Erbach), Jürgen Diehl (Michelstadt) sowie Christian Thiel (Bad König)

außerdem Lena Friedrich, Wolfgang Schwöbel, Daniel Löb, Inge Gärtner, Willi Gärtner, Barbara und Gerd Lorenz, Bärbel und Thomas Mergenthaler sowie Maren, Charlotte, Kerstin und Uwe Röglin (alle Beerfelden, Arbeitskreis Waldseebad); Sarah und Simon Stephan sowie Eberhard und Daniel Rabes (alle Brensbach, Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Brensbach); Margarethe Nieratzky (Mossautal), Isolde Riesinger (Beerfelden), Hannelore Kaffenberger (Bad König) und Edeltraud Schuth (Erbach; alle DRK-Kreisverband Odenwaldkreis); Hadjiba Habibi (Brensbach), Eva Schmitt, Volker Wandrey, Petra Frohnert, Ellen Schwinn und Monika Fuhrig (alle Michelstadt) sowie Sandra Schmidt und Wolfgang Ruppert (beide Mossautal; alle Flüchtlingshilfe Ehrenamtsagentur); Rosemary Cadigan und Petra Göhre (beide Erbach), Sabine Köhler und Wolfgang Schick (beide Mossautal), Erika Gerbig und Manuela Görg (beide Michelstadt; alle Erbach-Michelstädter Tafel); Ursula Witulla und Ulrike Bader (beide Erbach), Brigitte Rodenhausen (Höchst), Heike Knell (Mossautal), Ulrike Büchner (Brensbach) und Doris Bartel (Michelstadt; alle Notfallseelsorge Südhessen/Odenwaldkreis); Ines Einsporn-Lochschmidt, Bernd Lochschmidt und Reinhard Grimm (alle Brensbach, Kleinkunstkneipe Alte Post); Sigrid Trautmann und Edeltrud Rämisch (beide Reichelsheim) sowie Yvonne Rudolph (Brensbach; alle drei Krabbelstube Reichelsheim); Björn Kriechbaum, Christoph Reeg, Alexander Simos, Friedel Schneeberger, Rico Krämer, Kai Heck und Herbert Hartmann (alle Mossautal, SG Mossautal); Philipp Kempf (Höchst) und Jennifer Stoepke (Erbach; beide FSV 1906 Erbach), Inge und Leonhard Müller (beide Erbach, GV Concordia 1906 Erlenbach); Thorsten Glenz (Erbach, Tanz-Zentrum Odenwald); Gerlinde Schütz (Höchst, Tischtennis-Kreis Odenwald); Frank Heisel (Brensbach, TV 08 Wersau); Gabriele Hertzig (Mossautal, Bundesanstalt THW Ortsverein Michelstadt); Irma König (Lützelbach, Kath. Pfarramt Seckmauern); Reinhard Huchthausen-Dall’Omo (Michelstadt, Ev. Kirche Kirch-Brombach), Isabel Angele (Erbach, Gymnasium Michelstadt), Renate König (Höchst, Odenwaldklub Höchst i. Odw.), Heidemarie Grießhaber-Hauser (Bad König, Bücherei-Verein Bad König) und Hilmar Kleinschrot (Breuberg, Selbsthilfegruppe Semikolon)

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis