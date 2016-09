Odenwaldkreis: Gewinnspiel „Stromfresser gesucht“ läuft noch bis 30. September

Pressemeldung vom 23. September 2016, 15:00 Uhr

Klimaschutz-Aktion findet reges Interesse – Alte Waschmaschine oder alten Kühlschrank gegen neues Gerät tauschen

Noch bis zum Freitag, dem 30. September 2016, haben Bürgerinnen und Bürger der Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises Gelegenheit, am aktuellen Gewinnspiel des Klimaschutzmanagements teilzunehmen. Nach wie vor wird unter dem Motto „Stromfresser gesucht“ nach der ältesten funktionierenden Waschmaschine oder dem ältesten funktionierenden Kühlschrank im Kreis „gefahndet“. Seit Beginn am 1. Juli hat die Aktion reges Interesse in der Bevölkerung gefunden. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein über 750 Euro für ein A+++ Effizienzgerät (Waschmaschine oder Kühlschrank) sowie diverse Sachpreise mit freundlicher Unterstützung der Firma Elektro-Müller GmbH Michelstadt und der Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis. Wer noch mitmachen möchte, sollte einmal nachsehen, wie alt der nach wie vor genutzte Kühlschrank oder die Waschmaschine im heimischen Haushalt sind. Mit ein bisschen Glück kann die Besitzerin oder der Besitzer mit einem neuen Gerät im Sinne des Klimaschutzes den entsprechenden Vorgänger entsorgen lassen. Erforderlich für die Teilnahme an der „Stromfresser“-Suche ist der Nachweis über das Alter des Haushaltsinstrumentes – zum Beispiel, sofern noch vorhanden, der Kaufbeleg (Rechnung) oder eine Angabe wie etwa die entsprechende Seriennummer. Die Vergabe der Preise ist für Freitag, den 21. Oktober, 14:00 Uhr, im Haus der Energie (Helmholtzstraße 1) in Erbach geplant. Weitere Informationen: www.odenwaldkreis.de/klimaschutz;

Quelle: Odenwaldkreis / Pressestelle