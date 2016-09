Odenwaldkreis: Kreisverwaltung am 12. Oktober geschlossen

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:47 Uhr

Das Landratsamt des Odenwaldkreises in Erbach bleibt am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, wegen einer Personalversammlung für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies gilt auch für alle Abteilungen der Kreisverwaltung, die im Haus der Energie (Erbach, Helmholtzstraße) untergebracht sind, für das Gesundheitsamt (Erbach, Albert-Schweitzer-Straße), für die Hauptabteilung Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (LRVV) in Reichelsheim sowie für die in Michelstadt (Relystraße) angesiedelten Fachbereiche Kinder- und Jugendförderung und Erziehungsberatungsstelle.

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis