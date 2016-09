Odenwaldkreis: Rathausvortrag zur Globalisierung der Mode

Pressemeldung vom 28. September 2016, 17:00 Uhr

Odenwald-Akademie lädt für den 13. Oktober ins historische Rathaus Michelstadt

Für Donnerstag, 13. Oktober 2016, lädt die Odenwald-Akademie ab 19:30 Uhr zum nächsten Rathausvortrag ins historische Rathaus von Michelstadt ein. Professor Dr. Alexandra Karentzos vom Arbeitsbereich Mode und Ästhetik der TU Darmstadt spricht zum Thema „Traveling Fashion. Zur Globalisierung der Mode“.

Was soll ich anziehen? Diese Frage stellt sich jeden Morgen von neuem. Die Möglichkeiten sind heute vielfältig. Durch die Globalisierung werden Moden aus unterschiedlichen Kontexten zusammengeführt und bestehen nebeneinander. Mode ist dabei keineswegs nur vereinheitlichend: Die angeblich weltweiten Trends unterliegen zahlreichen Brechungen. Körper, Kleidung und Raum sollen in dem Vortrag zusammengedacht werden, so dass politische, wirtschaftliche und ästhetische Dimensionen von Globalisierungsprozessen gleichermaßen in den Blick rücken.

Wer den kostenfreien Rathausvortrag besuchen möchte, wird um Anmeldung per E-Mail an odenwald-akademie@odenwaldkreis.de gebeten. Nähere Informationen zum Angebot der Odenwald-Akademie gibt es im Internet unter www.odenwald-akademie.de.

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis