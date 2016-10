Odenwaldkreis: Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Landrat ermuntert Odenwälder Orte zum Mitmachen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 10:34 Uhr

Stärkung der dörflichen Identität und zukunftsfähige Gestaltung im Mittelpunkt

Auf die Möglichkeit am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen, macht Landrat Frank Matiaske die Orte mit bis zu 3.000 Einwohnern im Odenwaldkreis aufmerksam. Der Kreischef ermuntert sie dazu, die damit verbundenen Chancen zur Stärkung der Infrastruktur zu sichern. Auch Umweltministerin Priska Hinz betont den Wert für die Zukunft der Dörfer: „Der Dorfwettbewerb bietet die Chance, Kräfte und Ideen vor Ort zu bündeln und damit die dörfliche Entwicklung voranzutreiben. Er soll beispielhaft gemeinschaftliche Leistungen und Lösungsansätze herausstellen und weitere Orte zu eigenen Aktivitäten anregen.“ Im Zentrum der Bewertung stünden die Fortschritte, die eine Dorfgemeinschaft macht, wobei immer die jeweilige Ausgangssituation zu berücksichtigen sei. Im Ergebnis gehe es um die Stärkung der dörflichen Identität und des Zusammenlebens sowie um eine zukunftsfähige Gestaltung des eigenen Lebensraumes. Der Wettbewerb, der früher „Unser Dorf soll schöner werden“ hieß, wird 2017/2108 zum 36. Mal ausgerichtet, federführend ist das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Ausgezeichnet werden die Wettbewerbsbeiträge auf regionaler und auf Landesebene mit Preisen zwischen 500 und 6.000 Euro. Die Sieger des Landesentscheids nehmen außerdem am Bundeswettbewerb teil. Ein Leitfaden für die Bewerbung sowie ein Flyer mit Informationen zum Wettstreit kann bei der Hauptabteilung Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz angefordert werden. Ansprechpartnerin ist Eva Eisenhauer, Telefon 06164 505-1857, E-Mail e.eisenhauer@odenwaldkreis.de Anmeldeschluss ist am 31. Januar 2017.

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis