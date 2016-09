Rodgau: 28. Rodgauer Familiendrachenfest

Pressemeldung vom 19. September 2016, 14:37 Uhr

Am Wochenende 24.- 25.9.16 treffen sich am Badesee von Nieder-Roden wieder Drachenflieger aus Deutschland, Schweiz und den Niederlanden, um Ihre schönsten Drachen und Windspiele zu zeigen. Vom 40 m langen Kraken bis zum 2 cm kleinen Schmetterling, vom Krokodil bis zum Fabelwesen aus der Märchenwelt, wird vielerlei den Himmel und den Boden bunt machen. Im „Best of Show Cup“ kämpfen die Aktiven um den Pokal der besten Darbietung. Lenkdrachenvorführungen zu Musik werden die Zuschauer verzaubern. Die Schüler der HBS Schule Rodgau zeigen im Massenstart wieder Ihre Drachen und präsentieren Ihr aktuelles Schul-Projekt. Das Highlight der Veranstaltung ist wie immer das Nachtprogramm am Samstagabend ab 20 Uhr. Dann werden die Drachen mit reflektierenden Materialien und LED bestückt sein (Taschenlampe mitbringen!) Die Veranstaltung findet am Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 ? 17:00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter: www.drachenclub-aiolos.de

Quelle: Stadt Rodgau