Rodgau: ILSE Regenbogenfamilien im Familienzentrum

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 16:42 Uhr

Für Regenbogenfamilien ? oder solche, die es werden wollen ? bietet das Familienzentrum, Alter Weg 63 F, einen Frühstücks- und Spieletreff am 12. März an. Die Familien treffen sich mit ihren Kindern und lernen sich in ungezwungener Atmosphäre kennen. Jeder bringt etwas Leckeres für das Büfett mit. Das Frühstück beginnt um 10 Uhr und eine Anmeldung ist bis zum 3. März gewünscht. Fragen zum Angebot beantwortet Nicole Höfer, Koordinatorin Familienzentrum, telefonisch 06106/693-1167 oder per E-Mail an familienzentrum@rodgau.de.

Quelle: Stadt Rodgau