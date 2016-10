Seligenstadt: 220 Gäste feierten ausgelassen bei der TGS

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:25 Uhr

Seit 1992 ist er eine feste Größe im Terminkalender der Stadt Seligenstadt – der Vereinsabend. So waren auch am Donnerstagabend etwa 220 Gäste aus Vereinen und Verbänden der Einladung von Bürgermeister Dr. Bastian in die TGS-Turnhalle gefolgt. Nach einer kurzen Ansprache des Hausherrn und TGS-Vorsitzenden Peter Eiles dankte der Bürgermeister den zahlreichen Vereinsvertretern für ihre treue und zuverlässige Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Seligenstadts.

Die freudige Nachricht Bastians, dass die Stadtverordnetenversammlung Anfang der Woche die Vereinsförderung 2016 ohne Kürzungen bewilligt habe und die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen die Zuschüsse in Höhe insgesamt 126.000 Euro an die Vereine auszahlen werde, wurde vom Publikum mit ausreichend Beifall bedacht. Zusätzlich übernimmt die Stadt Seligenstadt die Ausgleichszahlung in Höhe von 32.000 Euro an den Kreis Offenbach, welche im Rahmen der Nutzung der Kreissporthallen durch die Vereine fällig wird.

Der Rathauschef kündigte weiter an, dass er außerdem zukünftig wichtige sportliche Belange in der Stadt mit der Sportkommission, die in den zurückliegenden Jahren nicht tätig war, beraten werde und auf diese Weise wichtige Projekte in enger Abstimmung mit den Sportvereinen auf den Weg bringen möchte.

Mit Preisnachlässen auf die Dauerkarten ab der neuen Badesaison machte Bastian für das Freibad Werbung und appellierte an das Publikum, sich die attraktiven Vergünstigungen noch in diesem Jahr zu sichern.

Dr. Bastian lud außerdem zu den Verschwisterungsfeierlichkeiten vom 23. bis 25. Juni 2017 in Seligenstadt anlässlich des 50. Städtepartnerschaftsjubiläums mit der französischen Stadt Triel-sur-Seine ein und bat die Vereine um ihre Unterstützung bei der Gestaltung des Festprogramms.

Stellvertretend für die Vereine und den Kreis bedankten sich bei der Stadt Seligenstadt Sportkreisvorsitzender Peter Dinkel, der auch die Grüße vom Sängerkreisvorsitzenden Siegfried Roet überbrachte sowie der 1. Vorsitzende des Heimatbundes, Richard Biegel.

Umrahmt wurde der Abend mit zwei Tänzen der TGS-Seniorentanzgruppe um Übungsleiterin Brunhilde Winkler. Hilfreiche Tipps und wichtige Informationen lieferten Karin Pfeiffer und Susanne Althen in Sachen Seligenstädter Vereinsportal und forderten die Vereinsvertreter auf, das vielseitige Portal weiterhin rege zu nutzen.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte der Wirt der TGS-Vereinsgaststätte, Ivan Guja, mit seiner Familie.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit