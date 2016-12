Seligenstadt: Dank Sonnenschein rekordverdächtige Besucherzahlen

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:54 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen fanden am vergangenen Samstag deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren den Weg in den Seligenstädter Stadtwald, um die alljährlich stattfindende Waldweihnacht an der Brehms Hütte zu besuchen. „Während des Aufbaus konnten wir kaum die Hand vor Augen sehen, aber jetzt hat es ja zum Glück aufgeklart“, freute sich ein Vereinsvertreter über die hervorragenden Wetterverhältnisse. Pünktlich um 11 Uhr begrüßte Bürgermeister Dr. Daniell Bastian die Gäste, verwies auf die mittlerweile schon 12-jährige Tradition der Waldweihnacht und dankte den vielen Helfern und Vereinen, die die Waldweihnacht erst möglich machten. Musikalisch umrahmten der Jagdclub St. Hubertus, das reFRESHed Orchester und Thomas Gabriel als Vertreter des Lions Clubs das Programm. Ein Märchenspaziergang mit der Försterin und der Besuch des Nikolauses rundeten den beliebten Adventsmarkt unter Bäumen ab.

Quelle: Stadt Seligenstadt