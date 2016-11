Seligenstadt: Die neue „Für Uns“ ist da!

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:24 Uhr

Die aktuelle Ausgabe der städtischen Zeitschrift der Generation 60plus, „Für Uns“, ist eingetroffen und begleitet ihre Leserschaft vom Spätherbst über den Winter und die Adventszeit in das neue Jahr 2017. „Wie auf dem Titelfoto unschwer zu erkennen, war unser Redaktionsteam im Seligenstädter Tierheim. Der Verein ist ein Segen für heimatlose Tiere und eine gute Gelegenheit für Sie, sehr geehrte Seniorinnen und Senioren, sich dort einzubringen. Sie können etwas spenden, sich engagieren oder sich doch nochmal ein Tier ins Haus holen; auf Zeit als Pate oder zum gemeinsamen älter werden. Schauen Sie einfach mal vorbei und lassen sich beraten: Für ein Tier ist man nie zu alt! Vermutlich ist es Ihnen entgangen, aber Hans Walter Berg wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Hans Walter Berg? Ach ja, so werden viele von Ihnen nach kurzem Grübeln denken, das war doch der erste Asienkorrespondent des deutschen Fernsehens. Richtig! Damit er nicht in Vergessenheit gerät, porträtieren wir ihn für Sie“, macht Bürgermeister Dr. Daniell Bastian Neugier auf das Heft. Das beliebte Vierteljahresblatt liegt kostenfrei an den bekannten Auslagestellen aus und kann auf dem SeligenStadtPortal (www.unser-seligenstadt.de) oder auf der städtischen Homepage (www.seligenstadt.de/ Alles über Seligenstadt/ Soziales) online gelesen oder heruntergeladen werden.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit