Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:13 Uhr

Aufgrund der großen Nachfrage zum Thema „Ernährung“ und „Wie ernähre ich mich gesund?“ bietet das Frauenbüro in diesem Herbst einen kostenfreien Infoabend zu einem Gewichtsreduktionskurs an. Wegen eines Druckfehlers mit einem falschen Termin wird der kostenlose Infoabend am Mittwoch 28. September 2016 um 18 Uhr im Bürgerhaus Riesen, Hans- Memling-Kolleg, Sackgasse 1 wiederholt. Der fortlaufende Kurs beginnt ab 05. Oktober 2016 und endet am 14. Dezember 2016, die Kursgebühr beträgt 219 Euro.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit