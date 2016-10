Seligenstadt: Gedenken an die Pogromnacht von 1938

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:17 Uhr

In Erinnerung an die Pogromnacht im Jahre 1938 finden am Mittwoch dem 9. November 2016 Gedenkveranstaltungen in Seligenstadt statt. Im Anschluss an den um 19.00 Uhr stattfindenden ökumenischen Friedensgottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien, lädt die Stadt Seligenstadt zusammen mit den Seligenstädter Kirchengemeinden alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Gedenkveranstaltung um 20.00 Uhr auf den Synagogenplatz in der Frankfurter Straße in Seligenstadt ein. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fanden sich fast überall in unserem Land Gruppen zusammen, um jüdische Gottes- und Versammlungshäuser und Geschäfte zu zerstören und anzuzünden. Diese Nacht ging in die Geschichte als sogenannte Reichskristallnacht ein. Am Morgen des 10. November 1938 brannte auch die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Seligenstadt völlig nieder. In der Folge wurden rund 150 Mitbürger jüdischer Abstammung in Vernichtungslager deportiert. „Den nachfolgenden Generationen sollte wichtig sein, das Gedenken an die schrecklichen Ereignisse aufrecht zu erhalten und gleichzeitig daran zu erinnern, dass ein Staat und eine Gesellschaft nur dann gedeihen können, wenn Werten wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Menschlichkeit und Solidarität höchster Stellenwert eingeräumt wird.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit