Seligenstadt: Jugendbeirat wird neu gewählt-Wer macht mit?

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:13 Uhr

„Komm in den Jugendbeirat und verändere Deine Stadt“ – lautet der Slogan des Jugendbeirates, mit denen derzeit Jugendliche zum Mitmachen und Kandidieren geworben werden. „Wenn Du aus Seligenstadt kommst, zwischen 12 und 21 Jahren alt bist und in deiner Stadt etwas bewegen oder verändern möchtest, dann komm in den Jugendbeirat“, meint Beritan Özkur, derzeitige Sprecherin des Jugendbeirates. „Das geht ganz einfach: besorg Dir im Rathaus, im Nachbarschaftshaus oder auch als Download unter www.jb-seligenstadt.de einen Kandidatensteckbrief, fülle ihn aus und schicke ihn bis allerspätestens 14.10.2016 an das Kinder- und Jugendbüro (Nachbarschaftshaus), am Hasenpfad 31“. „Die Wahl wird wie in jedem Jahr vom Kinder- und Jugendbüro Seligenstadt organisiert und findet in der Zeit vom 01. bis 04. November 2016 statt. Allen wahlberechtigten Jugendlichen aus Seligenstadt werden die Wahlunterlagen in den Herbstferien per Post zugeschickt. Die ausgefüllten Stimmzettel können dann im angegebenen Zeitraum in der Einhardschule, in der Merianschule, im Rathaus und im Nachbarschaftshaus während der jeweiligen Öffnungszeiten in entsprechende Wahlurnen eingeworfen werden“, so Erste Stadträtin Claudia Bicherl.

Wichtig: Wahlberechtigt und wählbar sind alle Jugendlichen aus Seligenstadt im Alter zwischen 12 und 21 Jahren. „Oft bleiben die Meinungen und Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen ungehört, wenn Erwachsene Entscheidungen treffen. Aber bei uns ist das anders! In unserer Stadt ist die aktive Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen z.B. im Jugendbeirat gefragt und erwünscht. Zwar hat der Jugendbeirat kein Stimmrecht in der Stadtverordnetenversammlung, aber er hat Rede- und Vorschlagsrecht in den Ausschüssen. Zudem muss der Jugendbeirat als gewähltes Vertretungsgremium von Jugendlichen in allen Belangen, die Jugendliche betreffen, beteiligt und angehört werden“, so 1. Stadträtin Claudia Bicherl weiter. „Es geht um Euch! Also macht mit! Nur wer mitmacht, kann auch mitreden und mitbestimmen!“ – so lautet der einstimmige Appell von 1. Stadträtin Claudia Bicherl und dem Sprecherteam des Jugendbeirates an alle Jugendlichen in Seligenstadt. Unterstützt wird der Jugendbeirat vom Städtischen Kinder- und Jugendbüro. Und wer noch Fragen zum Jugendbeirat oder zur Wahl hat, kann sich gerne dorthin wenden: Telefon: 87166; eMail: kjbs@seligenstadt.de.

Quelle: Stadt Seligenstadt