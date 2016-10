Seligenstadt: Öffentliche Stadtführungen im Advent

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:16 Uhr

Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Aus diesem Grund bietet die Tourist-Info der Stadt Seligenstadt an den Advents-Freitagen spezielle Führungen unter dem Motto „Markt und Straßen steh’n verlassen“ an. Diese adventlichen Stadtführungen lassen bei den Teilnehmern schon mal Vorfreude auf die bevorstehende Adventszeit aufkommen. Bei dem Rundgang geht es durch stille Gassen und auf ruhige Plätze, entlang der alten Stadtmauer, vorbei an den Türmen, die der Stadt ihr charakteristisches mittelalterliches Gepräge geben. Weihnachtliche Geschichten und Gedichte lassen manche Kindheitserinnerungen wach werden und eine verschlossene Türe öffnet sich, wie die eines großen Adventskalenders. Der Rundgang endet in einem alten Wehrturm, der nur bei dieser Führung besichtigt werden kann. Die öffentlichen Führungen finden am 25.11., 02.12., 09.12. und 16.12. um 17.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Steinheimer Torturm. Die Führung kostet 8,50 Euro p. P. incl. Getränk und Gebäck und dauert ca. 1 ½ Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06182-87177. „Diese Führung ist auch ideal für eine betriebliche Weihnachtsfeier oder ein Treffen mit Freunden, um der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit zu entfliehen“, empfiehlt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit