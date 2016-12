Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 15:00 Uhr

Das Seligenstädter Logo ist sehr markant und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die stilisierte Stadtsilhouette mit dem herausragenden Engelsturm der Basilika und dem blauen Main nebst grüner Uferpromenade repräsentiert Seligenstadt am Main. Ab sofort gibt es dieses Stadtlogo als Ausstechform und damit gebackene „SeligenStadtplätzje“, die Gebäcktellern eine Seligenstädter Note geben. Sie sind in der Tourist-Info, dekorativ in einem blauen Organzasäckchen verpackt, für 6.50 Euro erhältlich. „Unsere Seligenstädter Ausstechformen sind eine tolle Mitbringe und eigenen sich auch wunderbar zur weihnachtlichen Plätzchen-Zeit als Geschenk“, empfiehlt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit