Seligenstadt: Unternehmerdialog im Seligenstädter Rathaus

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:18 Uhr

„Das größte Problem bei Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattfand“, notierte einst der Mitbegründer der London School of Economics, George Bernard Shaw (1856-1950). In Seligenstadt soll der Dialog keine Illusion sein oder werden und daher lädt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian zusammen mit Wirtschaftsförderin Désirée Volz am Donnerstag dem 10. November um 17:30 Uhr in den Großen Rathaussaal. Angesprochen sind Seligenstädter Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht dem jetzt schon gut vernetzten Einzelhandel angehören und im Innenstadtbereich angesiedelt sind. Das Ziel der Auftaktveranstaltung ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine vorteilhafte Vernetzung zu schaffen und über geplante städtische Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung zu informieren. „Wir als Stadt möchten als Knotenpunkt in dem hier ansässigen Unternehmens- Geflecht fungieren. Unser Ziel ist es, unsere Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam für wirtschaftlichen Erfolg auf Seligenstädter Boden einzubringen“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Anmeldung bitte bis zum 31. Oktober 2016 bei Désirée Volz: Tel.-Nummer: 06182/ 87-120, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@seligenstadt.de.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit