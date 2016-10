Seligenstadt: Volkstrauertag 2016

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:17 Uhr

„Zum Gedenken der Opfer von Kriegen, Gewaltherrschaft und Vertreibung findet am Volkstrauertag, Sonntag dem 13. November 2016, um 11.30 Uhr die zentrale Gedenkfeier der Stadt Seligenstadt in der Trauerhalle des Friedhofs der Kernstadt statt“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. Er lädt gemeinsam mit dem VdK-Ortsverband Seligenstadt zur Teilnahme ein. Die Gedenkstunde beginnt mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden des VdK-Ortsverbandes Seligenstadt, Johann Wombacher, der auch den Prolog sprechen wird. Vor der Kranzniederlegung hält Dr. Bastian die Ansprache. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Stadtkapelle Seligenstadt und der Sängerchor der Turngemeinde 1848 e.V. Seligenstadt. Der Volkstrauertag ist sicher einer der bedeutendsten Gedenktage in Deutschland. An diesem Tag wenden sich die Blicke zu den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, um ihnen zu gedenken. „Besonders wegen des zunehmenden Abstands zum Zweiten Weltkrieg gilt es gegen das Vergessen den Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken. Angesichts der beiden von Deutschland ausgegangenen Weltkriege ist es unsere Aufgabe das Erinnern mit dem Nachdenken über Völkerverständigung und Versöhnung zu verbinden“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit