Seligenstadt: Winterzeiten in der Tourist-Info

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:16 Uhr

Winterzeit in der Seligenstädter Tourist-Info! In den Monaten Oktober bis April gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. „Wir verkürzen unsere Öffnungszeiten etwas, da unsere Hauptsaison die Frühlings- und Sommerzeit, auch bedingt durch einen hohen Anteil an Fahrradtouristen, ist. Das spiegelt sich ebenfalls bei unseren Stadtführungen wider, die mit Abstand in den Monaten Juni bis September am meisten gebucht werden“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. Das Sortiment der Seligenstädter Tourist-Info bietet zahlreiche Geschenkideen, sei es in Form von Souvenirs oder Büchern, aber auch ein Gutschein für eine Stadtführung oder einen Freibadeintritt ist immer ein besonderes Präsent.

Quelle: Seligenstadt / Öffentlichkeitsarbeit