Stadt Rüsselsheim: Ableser der Stadtwerke sind im Einsatz / Daten werden für die Verbrauchsrechnung benötigt

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:35 Uhr

Der Stadtwerke Rüsselsheim lassen im November und Dezember im Stadtgebiet alle Zählerstände für den Gas- und Wasserverbrauch ablesen. Die Stadtwerke sind als Netzbetreiber für das Ablesen der Zähler verantwortlich, unabhängig davon, von wem ein Kunde beliefert wird. Das gilt auch für die 35.000 Stromzähler in Rüsselsheim am Main, von denen im Zuge der jetzt anstehenden Ablesung ebenfalls 5000 Zählerstände erfasst werden. Die restlichen Stromzähler werden im Rahmen eines rollierenden Verfahrens zu anderen Zeitpunkten übers Jahr verteilt abgelesen.

Rechnung Ende Februar „Die Zählerstände werden für die Jahresverbrauchsrechnung benötigt“, erläutert Matthias Schweitzer, Bereichsleiter Technik und Netze bei den Stadtwerken. Ihre Jahresverbrauchsrechnungen erhalten die Kunden der Stadtwerke bis Ende Februar mit der Post zugestellt.

Risiko der Schätzung Wenn von einer Verbrauchsstelle keine Daten vorliegen, erfolgt die Jahresabrechnung auf der Grundlage von Schätzungen. „Das birgt immer das Risiko, dass der tatsächliche Verbrauch von den Schätzungen abweicht und die neu ermittelten Abschlagszahlungen zu hoch oder zu niedrig sind“, sagt Matthias Schweitzer.

Hochgerechnet Aus organisatorischen Gründen können die Zählerstände nicht am Stichtag 31. Dezember abgelesen werden. Daher erfolgt die Ablesung zwischen Dienstag, 15. November, und Donnerstag, 15. Dezember. Die erhobenen Daten werden zum Stichtag hochgerechnet. Hierdurch können leichte Differenzen zwischen dem tatsächlichen und dem abgerechneten Verbrauch auftreten, die aber unwesentlich sind und bei der nächsten Ablesung ausgeglichen werden, erklärt Schweitzer.

Bis 4. Januar Mit der Ablesung der Zähler haben die Stadtwerke Rüsselsheim, wie in den vergangenen Jahren, das Ingenieurbüro für Industrieanlagen (Ifi) beauftragt. Deren Mitarbeiter können sich durch einen Stadtwerke-Ausweis legimitieren. Die Kunden haben zudem bis einschließlich Mittwoch, 4. Januar 2017, die Möglichkeit, Zählerstände selbst abzulesen und mitzuteilen. Die Daten können montags bis freitags telefonisch unter 06142 / 500-410, per Fax an 06142 / 500-411 und per Email an zaehlerablesung@stadtwerke-ruesselsheim.de durchgegeben werden.

Quelle: Stadtwerke Rüsselsheim GmbH