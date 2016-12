Stadt Rüsselsheim: Fahrpläne an Heiligabend und Silvester

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:31 Uhr

Es gibt nur zwei Tage, an denen der Fahrplan für die Busse der Stadtwerke Rüsselsheim anders aussieht als im restlichen Jahr, und das sind Heiligabend und Silvester. Der Busbetrieb endet früher und die Anrufsammeltaxen (Linie 70 und 71) fahren nicht in den Nächten vom 24. auf 25. Dezember und vom 31. Dezember auf 1. Januar. Heiligabend Die letzten Fahrten der anderen Buslinien an Heiligabend, 24. Dezember: Linie 1 ab Bahnhof nach Flörsheim um 18:02 Uhr, von Flörsheim nach Rüsselsheim um18.14 Uhr; Linie 6 ab Bahnhof nach Bauschheim um 18.22 Uhr, ab Bauschheim (Lengfeldstraße) zum Bahnhof um 18.43 Uhr; Linie 11 ab Bahnhof zum Hasengrund und zurück um 16.53 Uhr; Linie 31 ab Bahnhof über Eichengrund und Klinikum zurück zum Bahnhof um 16.28 Uhr; Linie 32 ab Bahnhof über Klinikum und Eichengrund zurück zum Bahnhof um 17.28 Uhr; Linie 41 ab Bahnhof nach Königstädten (Konrad-Adenauer-Ring) um 18.25 Uhr, ab Königstädten (Konrad-Adenauer-Ring) zum Bahnhof um18.47 Uhr; Linie 42 ab Bahnhof nach Königstädten (Astheimer Straße) um 17.25 Uhr, ab Königstädten (Astheimer Straße) zum Bahnhof um 17.45; Linie 51 ab Bahnhof über Haßloch und Dicker Busch zurück zum Bahnhof um 17.53 Uhr; Linie 52 ab Bahnhof über Dicker Busch und Haßloch zurück zum Bahnhof um 16.53 Uhr. Silvester Die letzten Fahrten an Silvester, 31. Dezember: Linie 1 ab Bahnhof nach Flörsheim um 19:02 Uhr, von Flörsheim nach Rüsselsheim um19.14 Uhr; Linie 6 ab Bahnhof nach Bauschheim um 19.22 Uhr, ab Bauschheim (Lengfeldstraße) zum Bahnhof um 19.43 Uhr; Linie 11 ab Bahnhof zum Hasengrund und zurück um 17.53 Uhr; Linie 31 ab Bahnhof über Eichengrund und Klinikum zurück zum Bahnhof um 18.28 Uhr; Linie 32 ab Bahnhof über Klinikum und Eichengrund zurück zum Bahnhof um 19.28 Uhr; Linie 41 ab Bahnhof nach Königstädten (Konrad-Adenauer-Ring) um 18.25 Uhr, ab Königstädten (Konrad-Adenauer-Ring) zum Bahnhof um18.47 Uhr; Linie 42 ab Bahnhof nach Königstädten (Astheimer Straße) um 19.25 Uhr, ab Königstädten (Astheimer Straße) zum Bahnhof um 19.45; Linie 51 ab Bahnhof über Haßloch und Dicker Busch zurück zum Bahnhof um 19.53 Uhr; Linie 52 ab Bahnhof über Dicker Busch und Haßloch zurück zum Bahnhof um 18.53 Uhr.

Quelle: Stadtwerke Rüsselsheim GmbH