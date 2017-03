Stadt Rüsselsheim: Stadtwerke bieten Beratung zu Thermografie-Ergebnissen an

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 14:46 Uhr

Zahlreiche Hausbesitzer haben die Thermografie-Aktionswochen der Stadtwerke Rüsselsheim genutzt und mit Hilfe einer Wärmebildkamera ihre Immobilie auf Schwachpunkte in der Dämmung durchleuchten lassen. Nun können Interessierte die Ergebnisse, die ihnen schriftlich mitgeteilt wurden, mit einem unabhängigen Energieberater kostenlos erörtern. Gelegenheit dazu bietet die nächste Energieberatung am Donnerstag, 9. März, von 15.30 bis 18.30 Uhr, in den Räumen der Stadtwerke in der Walter-Flex-Straße 74.

Termine für die Beratung können vereinbart werden über die Kunden-Hotline 06142.500-0 oder direkt in den Kundenzentren. Die Energieberatung steht darüber hinaus allen offen, die sich in Energiefragen rund um ihr Haus informieren wollen, zum Beispiel wenn es um die Anschaffung einer neuen Heizanlage geht.

Quelle: Stadtwerke Rüsselsheim GmbH