Wald-Michelbach: Winterzauber am Draisinenbahnhof

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 12:33 Uhr

„Mit den kleinen Weihnachtsbuden am Draisinenbahnhof bringt die Draisinenbahn ein wunderbares Stückchen Weihnachten nach Mörlenbach“, freut sich Überwaldbahn Geschäftsführer Holger Kahl. Mit der Weihnachtsaktion zeigt Kahl, dass die Überwaldbahn noch ganz am Anfang ihrer touristischen Erfolgsgeschichte steht und man noch so manche Idee auf das historische Gleis stellen will.

Gutscheine für Draisinenfahrten sind schon immer ein gefragtes Geschenk zur Weihnachtszeit, so Kahl. In diesem Jahr möchte man den Gästen aber deutlich mehr bieten und neben Präsenten aus der Solardraisinen-Kollektion auch zum Verweilen einladen. Die Überwaldbahn hat dazu mit dem Lindenhof einen gastronomischen Partner gefunden, der mit Drachenpunsch und Brünhilds Wildbratwurst bekannten und ausgefallenen Köstlichkeiten eine regionale Note gibt. „Wir waren sofort von der Idee begeistert, den sich im Winterschlaf befindlichen Draisinenbahnhof mit weihnachtlichem Leben zu füllen“, so der neue Pächter des Rohrbacher Restaurants „Lindenhof“. Damit man die Weihnachtsfreude auch mitnehmen und verschenken kann, hat der Lindenhof schon mal vorgekocht und allerlei leckere Töpfchen mit Wildgulasch, Maronensuppe und Bouillabaisse zubereitet.

Ab sofort kann man zudem am Draisinenbahnhof sein Weihnachtsbäumchen aussuchen und bei der Gelegenheit die Hände an einem Heißgetränk wärmen. Bis zum 23. Dezember hat der kleine Mörlenbacher Winterzauber täglich von 15.00 bis 20.00 Uhr auf und freut sich auf Besuch.

Quelle: Überwaldbahn gGmbH