Werra-Meißner-Kreis: Alter Feuerwehturm als Vogelhotel im Rennen um den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2016

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:07 Uhr

Der Preisträger unseres diesjährigen Umweltpreises, Vogelschutz in Wichmannshausen, hat eine Chance auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis / Online-Abstimmung bis zum 31. Oktober 2016 auf www.deutscher-engagementpreis.de erhalten.

Die Vogelschutzbeauftragten stehen mit dem diesjährigen Hauptgewinn des Umweltpreises in diesem Sommer zur Wahl beim Online-Voting um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2016. Die ersten 30 Plätze der Abstimmung gewinnen zudem ein Weiterbildungsseminar in Berlin. Ab sofort sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, auf www.deutscher-engagementpreis.de über den Publikumspreis abzustimmen.

Bundesweit konnten rund 600 Preise für bürgerschaftliches Engagement ihre erstplatzierten Preisträgerinnen und Preisträger ins Rennen um den Deutschen Engagementpreis 2016 schicken. Den Umweltpreis des Werra-Meißner-Kreises hatten die Vogelschutzbeauftragen in Sontra Wichmannshausen erhalten, weil die Vergabekriterien, beim Projekt Umwidmung eines alten Feuerwehrturms zu einem Vogelhotel, vorbildlich umgesetzt wurden. Jury und Kreissausschuss sahen den Beitrag gemeinsam mit dem Beitrag der Rhenanusschule aus Bad Sooden-Allendorf auf Platz eins. Beide Beiträge erhielten je 500,00 Euro. Nun haben die Vogelschutzbeauftragten der Stadt Sontra, stellvertretend sei an dieser Stelle Herr Udo Hildebrandt genannt, die Chance ein weiteres Mal geehrt zu werden.

Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement der Menschen und all derjenigen, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen sichtbar machen. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte die Gewinnerinnen und Gewinner in den jeweils mit 5.000 Euro dotierten fünf Kategorien. Alle anderen Teilnehmenden sind nun im Rennen um den Publikumspreis. Die feierliche Preisverleihung findet am 5. Dezember 2016 in Berlin statt.

Der Deutsche Engagementpreis wird seit 2009 vergeben. Träger ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss großer Dachverbände und unabhängiger Organisationen des Gemeinnützigen Sektors sowie von Expertinnen und Experten. Förderer des Deutschen Engagementpreises sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Generali Zukunftsfonds sowie die Deutsche Fernsehlotterie. Alle drei Förderer setzen sich kontinuierlich für die Stärkung des zivilen Engagements in Deutschland ein.

Quelle: Werra-Meißner-Kreis / Presse und Öffentlichkeitsarbeit