Werra-Meißner-Kreis: Auszubildende des Werra-Meißner-Kreises als Landesbeste geehrt

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 14:50 Uhr

Im Rahmen einer Feierstunde im Gießener Regierungspräsidium wurden am 16. September 2016 die sechs landesbesten Auszubildenden auf hessischer Verwaltungsebene von Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich geehrt.

Insgesamt haben an den Prüfungen im Frühjahr und Sommer dieses Jahres knapp 600 Auszubildende teilgenommen.

Unter den 6 Auszubildenden, die mit der Note „sehr gut“ sowie der maximal zu erreichenden Höchstzahl von 15 Punkten bestanden haben, war auch die Auszubildende Anna-Lena Saß, die ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Werra-Meißner-Kreis absolvierte.

Frau Saß nahm die Ehrung im Beisein ihrer Großeltern gemeinsam mit der Leiterin des Fachdienstes Personal und Organisation der Kreisverwaltung, Frau Corinna Först, entgegen, die Frau Saß für die sehr guten Leistungen ganz herzlich gratulierte. Frau Saß wurde wie alle in diesem Jahr bei der Kreisverwaltung ausgelernten Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen und wird zurzeit im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales eingesetzt.

Bei der Kreisverwaltung wird auf eine gute Qualität der Ausbildung großer Wert gelegt, was sich auch daran ablesen lässt, dass in den vergangenen Jahren Auszubildende des Werra-Meißner-Kreis sehr oft als Lehrgangsbeste ausgezeichnet wurden. Über die theoretischen Unterrichte beim Hessischen Verwaltungsschulverband, Verwaltungsseminar Kassel, und der Berufsschule hinaus erfolgt in der Kreisverwaltung von erfahrenen Praktikern/innen aus den dortigen Fachbereichen zusätzlich eine dienstbegleitende Unterweisung. Zu würdigen ist deshalb ausdrücklich auch das hohe Engagement der Ausbilder/innen in der Kreisverwaltung, die diese Unterrichtseinheiten neben ihren eigentlichen Dienstaufgaben abhalten.

Der Werra-Meißner-Kreis wird auch zum Einstellungstermin im Jahr 2017 wieder Auszubildende einstellen. Eine detaillierte Stellenausschreibung ist auf der Homepage der Kreisverwaltung veröffentlicht. Interessierte Bewerber/innen können ihre Bewerbung noch bis zum 14. Oktober 2016 an den Werra-Meißner-Kreis – Der Kreisausschuss, Fachdienst Personal und Organisation, Schlossplatz 1, 37269 Eschwege, senden.

Regierungspräsident Ullrich würdigte die Leistung der sechs jungen Menschen als besonders beachtlich und bezeichnete sie als verdienten Lohn für harte Arbeit und gezieltes Lernen. Darüber hinaus verwies er auf das große Potential der sechs Absolventen, welches sie bereits bewiesen haben und welches sie nun zu einem Berufsleben voller Selbstvertrauen und Tatendrang beflügeln möge.

Quelle: Werra-Meißner-Kreis / Presse und Öffentlichkeitsarbeit