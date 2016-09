Wetteraukreis: Energietag im Friedberger Kreishaus

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:57 Uhr

In der kommenden Woche, vom 19. bis 23. September 2016, gibt es in ganz Hessen zahlreiche Aktionen zum Thema „Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie sparen“. Die Kreisverwaltung beteiligt sich am kommenden Dienstag (20. September 2016) erstmals mit einem Energietag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Themenwoche.

„Der von Menschen verursachte Klimawandel wird, wenn er ungebremst bleibt, drastische Auswirkungen auf uns alle haben. Deshalb müssen wir es schaffen, die schädlichen Kohlendioxid-Emissionen zu verringern. Das geht nur, wenn wir sowohl Privat als auch im Beruf das Nutzerverhalten nachhaltig verändern“, schrieben Landrat Joachim Arnold und Erster Kreisbeigeordneter Helmut Betschel in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses.

Zu den Aktionen am Energietag gehören eine Reihe von Vorträgen zu den Themen Energieverbrauch und Möglichkeiten zur Einsparung für Büro und Privat, Gebäudedämmstandards, Lüften, Schimmelbildung, die Anforderungen an Neubauten inklusive Heizsysteme und die Vorstellung von Energietechniken mit Zukunft.

Im Verwaltungsgebäude A am Friedberger Europaplatz, im Dienstleistungszentrum wird die die Ausstellung „Energiekosten senken mit moderner Heiztechnik“ gezeigt. Im Foyer des Gebäudes B besteht die Möglichkeit, eine individuelle Energieberatung zu erhalten.

Quelle: Wetteraukreis / Fachdienst Kundenservice und Kommunikation