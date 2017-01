Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:27 Uhr

Welche Unternehmen unterstützen ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und haben gute und kreative Lösungen gefunden? Der Wetteraukreis und die Arbeitsgruppe „Beruflicher Wiedereinstieg“ wollen mit der Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen Wetterau“ gute Praxisbeispiele würdigen und bekannt machen. Schirmherr ist Landrat Joachim Arnold. Bis zum 10. April 2017 können sich Wetterauer Unternehmen mit ihren familienfreundlichen Angeboten um die Auszeichnung bewerben.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein besonders flexibles Arbeitszeitmodell, um einen Zuschuss zur Kinderbetreuung, um Ausbildung in Teilzeit für junge Eltern oder um ein ganzes Programm zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie handelt. Die Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann ganz verschieden aussehen. Wichtig ist, dass Arbeitgeber die Lebenssituation ihrer Beschäftigten im Blick haben und bereit sind, flexible Lösungen anzubieten. „Alle Unternehmen, die die Kriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung. Es geht darum, vielfältige und passende Lösungen gerade auch in kleinen oder mittleren Unternehmen zu zeigen und so zur Nachahmung anzuregen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wird aufgrund der demografischen Entwicklung mehr an Bedeutung gewinnen. Wir freuen uns daher auch über gute Beispiele der Unterstützung und Entlastung von Beschäftigten, die pflegebedürftige Angehörige versorgen“, so Landrat Arnold.

Bewerbungen um die Auszeichnung können sowohl von Unternehmen selbst, als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingereicht werden. Hierzu ist ein kurzer Fragebogen auszufüllen. Die Unternehmen können die Auszeichnung mit einem speziell entwickelten Logo für ihre Öffentlichkeitsarbeit und für ihre Werbung um Fachkräfte verwenden. Denn viele Unternehmen wissen, dass nicht nur die Mitarbeitenden und ihre Familien von den familienfreundlichen Angeboten profitieren. Durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitausbildung oder die Förderung von Elternzeit für Väter bietet der Betrieb eine Basis für motivierte und zufriedene Beschäftigte, die weniger geneigt sind, bei guten Rahmenbedingungen zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln.

„Von familienfreundlichen Maßnahmen profitieren in der Regel sowohl die Beschäftigten, als auch Unternehmen. Das haben die Angebote der ausgezeichneten Unternehmen 2013 und 2015 gezeigt. Wir waren damals sehr beeindruckt von den vielfältigen Angeboten quer durch alle Branchen: von der Metzgerei, dem Frisörgeschäft, dem Bauunternehmen bis hin zu mittleren Dienstleistungs- und Handelsunternehmen und Organisationen aus dem Bildungs- und Sozialbereich“, so Kornelia Schäfer, Leiterin des Fachdienstes Frauen und Chancengleichheit.

Entstanden ist die Idee zur Auszeichnung in der Arbeitsgruppe „Beruflicher Wiedereinstieg“, dem die Agentur für Arbeit, Jobcenter Wetterau, vhs Wetterau, Frauen Arbeit Bildung gGmbH, RDW, die Wirtschaftsförderung Wetterau, das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft und der Fachdienst Frauen und Chancengleichheit angehören. Eine Jury entscheidet über die Auszeichnung. Diese besteht aus: der IHK Gießen-Friedberg, der Kreishandwerkerschaft, der Wirtschaftsförderung Wetterau und einer Botschafterin des Wetteraukreises.

Weitere Informationen, den Bewerbungsbogen und die Angebote der 24 bisher ausgezeichneten Unternehmen sind zu finden auf der Webseite: familienfreundliche.wetterau.de.

Bewerbungen und Fragen nimmt Kornelia Schäfer vom Fachdienst Frauen und Chancengleichheit entgegen, Tel. 06031/83-5300, E-Mail: kornelia.schaefer@wetteraukreis.de

Quelle: Wetteraukreis – Fachdienst Kommunikation