Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:24 Uhr

Die Wetterauer Mädchenaktionstage waren ein voller Erfolg. 70 Mädchen konnten am letzten Wochenende im Friedberger Jugendzentrum Junity in zehn verschiedenen Workshops viel Neues ausprobieren.

Naram versucht einen festen Stand zu finden, erst dann spannt sie den Bogen, konzentriert sich, atmet tief durch und lässt los. Eine Sekunde später, der Pfeil trifft mitten in die Zielscheibe – Robin Hood war gestern. Die junge Bogenschützin aus Bad Nauheim ist eine von knapp 70 Wetterauer Mädchen, die am Wochenende im Junity bei den Mädchenaktionstagen bei zehn verschiedenen Workshops viel Neues ausprobieren konnten.

Im Angebot waren Bogenschießen, Wasserdruckraketen bauen, Singen, Möbel restaurieren, Cake-Pops backen, Leinwände bemalen, Tanzen, Judo-Tricks für die Selbstverteidigung lernen, einen Film drehen und Schmuckstücke selbst herstellen. Vor und nach den Workshops gab es ein tolles Rahmenprogramm mit Übernachtung und vielen Extras. Organisiert wurde das Aktionswochenende vom Facharbeitskreis Mädchenarbeit in Kooperation mit dem Fachdienst Frauen und Chancengleichheit und der Fachstelle Jugendarbeit des Wetteraukreises.

„Mit dem Wochenende wollen wir das kreative Potential und die Stärken von Mädchen in den Vordergrund rücken“, sagte Sarah Parrish, zuständige Mitarbeiterin im Fachdienst Frauen und Chancengleichheit. „Das Bogenschießen ist ein schönes Bild für all‘ das, was wir bei den Mädchenaktionstagen befördern möchten“, so Parrish weiter. „Ebenso wie die Bogenschützinnen in unserem Workshop brauchen Mädchen im Leben einen festen Stand und Mut, den Bogen zu spannen. Sie müssen sich konzentrieren, auf ihr Ziel fokussieren, aber auch im richtigen Moment loslassen können. Bei den Mädchenaktionstagen können die Mädchen ganz unter sich Fähigkeiten und Stärken entdecken und ausprobieren. Es war spürbar, wie sehr die Mädchen von der Gemeinschaft profitieren und wieviel kreatives Potential da schlummert.“

Dabei war es völlig okay auch mal den „Bogen zu überspannen“, denn die Mädchen genossen den Freiraum ohne Eltern sichtlich – sie durften bis spät in die Nacht aufbleiben, haben endlos Tischkicker gespielt und am Lagerfeuer gesessen. „Ich finde es gut, dass wir sehr viele Sachen selbst entscheiden durften, wo wir essen wollten, wann wir schlafen wollten und was wir in den Pausen machen wollten“, schrieb ein Mädchen an die Feedbackwand. Ein besonderes Highlight und bei den Mädchen sehr nachgefragt war die Cocktailbar am Abend, die ebenso wie das Mittagessen und das Abendessen vom bbw Karben gesponsert wurde.

Anne Siegmund, Sozialpädagogin im Junity, die die Mädchenaktionstage in diesem Jahr ins Junity eingeladen hatte, begeisterte vor allem wie schnell die Mädchen das Haus für sich eingenommen hatten. „In der offenen Jugendarbeit erlebe ich das häufig anders: Da sind die Mädchen manchmal eher zurückhaltend. Das war bei den Mädchenaktionstagen ganz anders. Da waren sie voll dabei und haben cool mitgemacht!“

„Die Workshops waren alle toll und klasse“ schrieb ein anderes Mädchen in ihrem Feedback. Im Workshop Tanzen haben einige Mädchen mit der Trainerin Selina Remiger aus Nidda eine Tanzchoreographie einstudiert und unter großem Beifall den anderen Mädchen am Abend vorgeführt. Die Mädchen aus dem Workshop „Selbstbehauptung mit Judo, die von Nathalie Lapp geleitet wurde, lernten viele Kniffe und Tricks, um sich gut verteidigen zu können. Beim Bogenschießen mit Daniela Stelz, Jugendpflegerin aus Münzenberg, lernten die Mädchen, Pfeil und Bogen richtig in die Hand zu nehmen, anzulegen und konzentriert das Ziel anzuvisieren.

Im Workshop „Sing a Song“ drehte sich alles um Musik. Im Proberaum mit professioneller Tontechnik studierten die Mädchen zusammen mit Sabrina Stüdemann Songs ein, die sie am Abend bei einem kleinen Konzert zum Besten gaben.

Moderne und schöne Schmuckstücke fertigten einige Mädchen im Schmuckworkshop unter Leitung von Anneliese Zimmer, von den Bezirkslandfrauen Nidda, an. Der Workshop sowie alle genutzten Materialien wurden außerdem komplett von den Bezirkslandfrauen gesponsert.

Den Workshop Leinwandmalerei leiteten Lisa Vetter, vom Lichtblick e.V., und Brigitte Scherer. Auch hier wurden alle Materialien, wie Leinwände und Farben, auch vom Verein gestiftet. Die Ergebnisse waren wunderschöne Bilder von Naturlandschaften und Lieblingstieren, wie Eseln und Katzen, die viel Beifall fanden.

Wie frau eine Wasserrakete selbst baut, das zeigte Anja Keil, Jugendpflegerin aus Münzenberg im Workshop „Wasserdruckraketen“. Nach einigen Startschwierigkeiten glückte das Raketenexperiment und die anderen Mädchen konnten die Ergebnisse bei einer LED-Flugshow am Abend bewundern.

Marion Rohmfeld vom JUKUZ Karben bot am Abend noch einen offenen Wellness-Workshop an, bei dem die Mädchen am Ende aber mehr Spaß hatten, als wirklich zu entspannen.

Für tolle Frühstücksbrötchen, wunderschöne Cake-Pops und einen Geburtstagskuchen sorgten die Mädchen aus dem Workshop „Backen“ unter Anleitung von Silke Remiger und Lisi.

Kornelia Schäfer, Fachdienstleiterin vom Fachdienst Frauen und Chancengleichheit, resümierte: „Alle fanden, es war ein tolles Wochenende, auch besonders dank des großen persönlichen Einsatzes der Sozialpädagoginnen aus dem Facharbeitskreis Mädchenarbeit und der finanziellen Unterstützung durch den Zonta-Club Bad Nauheim Friedberg, der Sparkasse Oberhessen, der OVAG und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises. Ich möchte mich bei allen Unterstützerinnen ganz herzlich für Ihren Einsatz bedanken.“

Was dabei herauskommen kann, wenn so viele Mädchen ganz unter sich sind, davon zeugt ein toller Film, den neun Mädchen am Wochenende gedreht haben. Im Workshop „Film ab“ haben sie zusammen mit der Medienpädagogin Christine Weiß Interviews geführt, gefilmt, geschnitten und am Sonntagmorgen den Film zum Abschluss den anderen Teilnehmerinnen auf der Großleinwand präsentiert. Dass sie damit genau ins Schwarze getroffen haben, zeigte der große Beifall, den sie ernteten.

Einen Einblick für alle Interessierten bieten die Fotos des Wochenendes unter www.frauenseiten.wetterau.de/mädchen.

Quelle: Wetteraukreis / Fachdienst Kundenservice und Kommunikation